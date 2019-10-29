إلقاء "الراكبين من القطار" يثير الغضب في مصر

المصدر: خالد محمود - القاهرة

عمت حالة من الغضب في الشارع المصري بعد اجبار محصل تذاكر "كمساري" لشابين تم التعرف على أحدهما واسمه محمد عيد علي، إلقاء نفسهما من باب القطار، توفي أحدهما علي الفور، بسبب عدم حيازتهما لتذكرة وعدم امتلاكهما مايمكنهما من دفعها وتخاذل الركاب عن جمع ثمن التذكرتين لهما.



وبحسب روايات نقلتها صحف ومواقع تواصل وشهود علي وبلاغات مقدمة للنيابة العمومية، فانه "كمساري" القطار رقم ٩٣٤ "الإسكندرية - الأقصر" أثناء المرور على الركاب توقف أمام راكبين، تردد أنهما بائعين جائلين فطلب منهما التذاكر، فأخبراه بعدم حيازتهما لتذاكر، فطلب منهما دفع الغرامة، لكنهما لم يكُن معهما أي نقود، ففتح لهما الباب وأجبرهما على النزول، فلقي الأول حتفه على الفور، بينما أصيب الآخر بكسور وجروح ونقل لاحقا إلى المستشفى.

وقال شهود عيان: "الكمساري فتح الباب وقال للشابين انزلوا، شاب قاله (حانزل إزاي؟)، فأجبرهما أن يلقوا بأنفسهم من القطار، فوقع أحدهما تحت عجلات القطار".

ويذكر أن ثمن التذكرة المطلوبة هو 35 جنيه مصري، وهناك إجراءات متبعة في هذه الحالات، وهي تسليم غير الحائزين لتذاكر لمباحث السكك الحديدة لعمل اللازم.



وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان لها، إنه "أثناء سير قطار 934 مكيف الإسكندرية -الأقصر، قام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة فامتنعا عن دفعها".

أضاف البيان: "أثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام".



وأكد البيان أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، وأنها اتخذت قرارا بوقف رئيس وكمساري القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين".

وعلق مراقبون واعلاميون على بيان السكة الحديد بأنه يقدم رواية مخالفة عما ذكره شهود عيان الواقعة، من أن الراكبين أُجبرا على النزول ولم ينزلا، مشيرين الي ان لالبلاغ الذي تقدم به مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، اللواء خالد موسى، أشار إلى قيام كمسري القطار "م. هـ" بإجبار الراكبين على إلقاء نفسيهما من القطار، بعد أن فتح باب القطار لهما لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة وعدم وجود تذاكر معهما، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.



بدوره صرح وزير النقل االمصري الفريق كامل الوزير، لوسائل الإعلام عقب الحادث، قائلا: "لن نسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري، ونحرص دائما على حياة كافة المواطنين والتحقيقات ستظهر الحقيقة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه الموظف المذكور في حالة ثبوت الواقعة".



وأصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز طنطا بتوجيه تهمة القتل العمد لـ"الكمساري"، وقررت النيابة حبس المتهم في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين سماع أقوال شهود العيان والمبلغين.