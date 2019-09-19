وصية غورباتشوف السياسية في كتاب جديد

المصدر: باريس - أ ف ب

يصدر خلال أيام كتاب جديد لميخائيل غورباتشيوف يتضمن ما يشبه وصية سياسية يعرض فيها نظرته للقرن الحادي والعشرين، هو الذي كان آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل تفككه، وصاحب نظريات مثل الغلاسنوست والبيريسترويكا.

وأفادت الدار التي ستنشر الكتاب أنه يحمل عنوان "مستقبل العالم الشامل" على أن يطلق من ألمانيا في الثالث والعشرين من سبتمبر، ومن فرنسا في الثاني من تشرين أكتوبر عن دار فلاماريون للنشر.

ويقول غورباتشيوف (88 عاما) في مقطع من الكتاب وزعته دار النشر "إن السياسة العالمية تتجه إلى منحى غاية في الخطورة (...) والنشاطات العسكرية الحالية تحمل سمات حرب فعلية".

ويعتبر حامل جائزة نوبل للسلام أن "ضمان السلام هو الشرط الأساسي لضبط المشاكل العالمية، مثل أزمة البيئة، والإرهاب الدولي، والهجرات وكل التحديات الأخرى التي يتركز عليها اهتمام كل الدول والمنظمات الدولية".

وسينشر الكتاب قبل أيام من الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين في التاسع من نوفمبر 1989 بينما كان ميخائيل غورباتشيوف زعيم الاتحاد السوفيتي السابق.