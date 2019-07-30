بالفيديو.. أوروبا تطفئ حرارتها في نوافير المياه

المصدر: إعداد - شريف مهدي

شهدت أوروبا أخيراً موجة حر غير مسبوقة، وصلت إلى 43 درجة مئوية في العاصمة الفرنسية باريس، ووفق موقع accuweather المعني بأخبار الطقس، سجلت العديد من المدن في فرنسا الأسبوع الماضي درجات حرارة مرتفعة لم تصل إليها من قبل.

وتسببت الحرارة الشديدة، التي استمرت خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو، بالفوضى في أماكن مثل بلجيكا وألمانيا وهولندا، وتم الإبلاغ عن خمس وفيات على الأقل في فرنسا بسبب الحرارة، وتعرض الأشخاص لاضطرابات واسعة النطاق في التنقل داخل فرنسا وبريطانيا.

كان يوم الخميس الموافق 25 يوليو هو أكثر أيام موجة الحر الشديد، وصار مشهداً مألوفاً رؤية الأوروبيين يقفزون في نوافير المياه العامة ويهربون إلى الشواطئ، وفي هذا اليوم أيضاً ارتفعت الحرارة في المملكة المتحدة ووصلت إلى 38.7 درجة مئوية في كامبريدج ، والتي حطمت الرقم القياسي السابق في المملكة المتحدة في يوليو الماضي البالغ 36.7 درجة مئوية.

ووفقاً لخبراء الأرصاد، فإن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تتفاقم فيها مشكلة الجفاف في جميع أنحاء أوروبا الغربية، مع وجود تهديدات محتملة بحدوث حرائق في الغابات، خاصة في المناطق المشجرة للغاية في فرنسا، كما حذر العلماء من أن هذه الأنواع من موجات الحرارة يمكن أن تصبح طبيعية في السنوات المقبلة.