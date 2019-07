فنانة مشهورة ترفع دعوى "تحرش بالنظر" ضد مالك فنادق

المصدر: متابعة "الإمارات اليوم"

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، بسبب النجمة الهندية إيشا غوبتا، التي رفعت دعوى قضائية على مالك أحد الفنادق بالعاصمة الهندية نيودلهي، تتهمه فيها بالتحرش بها.

وقالت النجمة الهندية إنه لم يلمسها، وإنما تحرش بها بعينيه، خلال نظراته لها عندما كانت تتناول وجبة العشاء مع صديقاتها بأحد المطاعم، حيث قالت إنه كان يجلس بعيدا عنهم ثم اقترب إلى الطاولة المقابلة لهم وأخذ ينظر لها.

وفي أعقاب تلك الواقعة غردت إيشا عدة تغريدات علي موقع "تويتر"، هاجمت فيها الرجال، ووصفت المتحرش بـ"الحقير"، وأشارت إلى أن هذا يحدث معها وهي نجمة معروفة، فما هو حال باقي الفتيات في الدولة.

It’s not about being a celeb. What a normal girl has to go through? How can a man be above the law. I was having dinner. He came much later n took the table opp us. Why is it ok for men to think it is okay — Esha Gupta (@eshagupta2811) ٦ يوليو ٢٠١٩

If a woman like me can feel violated and unsafe in the county, then idk what girls around feel. Even with two securities around I felt getting raped.. #RohitVig you’re a swine.. he deserves to rot — Esha Gupta (@eshagupta2811) ٥ يوليو ٢٠١٩

ROHIT VIG- the man who thinks staring at a woman all night n making her uncomfortable is ok. He didnot touch me or say anything. But throughout stare. Not as a fan, not Cus m an actor, but because m a Woman. Where are we safe? Is being a woman a curse! pic.twitter.com/gRXnqZ21Mu — Esha Gupta (@eshagupta2811) ٦ يوليو ٢٠١٩

وأثارت تلك القضية إلى اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالهند، في حين أشار البعض من الوسط الفني إلى أن إيشا دائما تبحث عن الشهرة سواء من خلال تغريداتها أو من خلال صورها الجريئة.