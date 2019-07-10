فنانة مشهورة ترفع دعوى "تحرش بالنظر" ضد مالك فنادق

المصدر:
  • متابعة "الإمارات اليوم"
التاريخ:

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، بسبب النجمة الهندية إيشا غوبتا، التي رفعت دعوى قضائية على مالك أحد الفنادق بالعاصمة الهندية نيودلهي، تتهمه فيها بالتحرش بها.

وقالت النجمة الهندية إنه لم يلمسها، وإنما تحرش بها بعينيه، خلال نظراته لها عندما كانت تتناول وجبة العشاء مع صديقاتها بأحد المطاعم، حيث قالت إنه كان يجلس بعيدا عنهم ثم اقترب إلى الطاولة المقابلة لهم وأخذ ينظر لها.

وفي أعقاب تلك الواقعة غردت إيشا عدة تغريدات علي موقع "تويتر"، هاجمت فيها الرجال، ووصفت المتحرش بـ"الحقير"، وأشارت إلى أن هذا يحدث معها وهي نجمة معروفة، فما هو حال باقي الفتيات في الدولة.

 

 

 

وأثارت تلك القضية إلى اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالهند، في حين أشار البعض من الوسط الفني إلى أن إيشا دائما تبحث عن الشهرة سواء من خلال تغريداتها أو من خلال صورها الجريئة.

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