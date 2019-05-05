بلغاريا تستقبل بابا الفاتيكان بالزبادي والزهور

المصدر: صوفيا - د ب أ

لا تكتمل رحلة بدون تجربة الأطعمة الشهيرة لدى مواطني الدولة التي تزورها، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس أثبت اليوم خلال زيارته لبلغاريا أنه ليس باستثناء.

وقد تم تقديم الزبادي للبابا لدى وصوله لمطار صوفيا، حيث فسر رئيس الوزراء بويكو بوريسوف سبب هذه الهدية غير الاعتيادية.

وقال رئيس الوزراء إنه يتذكر أن البابا أخبره في السابق أنه علم بشأن بلغاريا أول مرة عندما كان طفلا في الأرجنتين عندما أعطته جدته زبادي بلغاري.

كما جرى تقديم وردة بلغارية للبابا، التي وصفها بوريسوف بأنها «تعبير عن رغبة مواطني بلغاريا في السلام».