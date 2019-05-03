وفاة 6 أطفال من أسرة واحدة اختناقاً بمنزلهم في الأردن

المصدر: عمان - أ ف ب

توفي ستة أطفال من أسرة أردنية واحدة اختناقاً في منزلهم في إربد في شمال الأردن، فجر اليوم الجمعة، أثر اندلاع حريق لم تتضح أسبابه على الفور، حسبما أعلن الدفاع المدني.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة "فرانس برس" إن "الحريق شب داخل شقة بعمارة مؤلفة من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد باربد (89 كلم شمال عمان) ما أدى وفاة ستة أطفال أشقاء وإصابة أربعة آخرين من نفس العائلة، بالاضافة الى شخصين آخرين، وذلك نتيجة الدخان المنبعث من الحريق".

واوضح ان "حالة المصابين وبينهم والد الأسرة تتراوح بين المتوسطة وبالغة الخطورة".

واضاف ان "طواقم الإطفاء في مديرية الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة".

وأشار المصدر إلى "تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، حيث نقل القتلى والمصابون، أن "أعمار الضحايا تتراوح بين ثلاثة و15 عاماً".