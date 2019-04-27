بتركيز عال واحترافية.. قرد «شمبانزي» يتصفح «إنستغرام»

المصدر: لندن - متابعات الإمارات اليوم

حقق مقطع فيديو طريف يصور قرد شمبانزي وهو يتصفح مجموعة من الصور على «إنستغرام»، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المقطع الشمبانزي وهو يتصفح مجموعة من الصور على التطبيق، ويختار بدقة الفيديوهات التي يراها مغرية، ليفتحها ويقوم بمشاهدتها. وتكشف اللقطات قيام القرد بالنقر على صور معينة دون غيرها، ما أثار إعجاب المتابعين حول العالم.

وفي بداية الفيديو يظهر القرد وهو يشاهد فيديو لشمبانزي آخر وهو يتأرجح من غصن شجرة ثم يهبط على كتف إنسان، ليقوم بعدها القرد بالخروج من صفحة هذا الفيديو.

والمثير للدهشة أن القرد كان يدرك أنه يتعين عليه المسح لجهة اليمين للخروج من صفحة الفيديو، والعودة إلى الصفحة السابقة التي تضمنت مزيدا من الصور ومقاطع الفيديو على إنستغرام، فيما يجب عليه المسح للأعلى لمشاهدة المزيد من المنشورات.

وبعدها فتح الشمبانزي صورة وفيديو آخر لرجل يلامس أفعى، لكنه لم يشد انتباهه فسارع بالخروج منه والعودة للصفحة السابقة، لاختيار فيديو لرجل يحمل شمبانزي، ليشد الفيديو انتباه القرد تماما ويتابعه بتمعن.

ونشرت صحيفة «ميرور» البريطانية الفيديو، لافتة إلى أنه حظي بنسبة مشاهدة ومشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر على موقع «ريديت».

وقال أحد مستخدمي «تويتر»، تعليقا على الفيديو: «من السهل تجاهل هذا الفيديو باعتبار أنه يوثق استخدام شمبانزي لإنستغرام، لكنه في الواقع يتصفح الصور عن عمد، ويختار الصور التي يجدها جذابة!».

ونُشر الفيديو على حساب المدافع عن حقوق الحيوان وناشط البيئة على «إنستغرام»، مايك هولستون، على الرغم من عدم تأكيد المصدر الأصلي، حيث يقول البعض إنه سُجّل في موقع «ميرتل بيتش سفاري» المثير للجدل، في الحياة البرية الأميركية.

وجاء في تعليق هولستون على الفيديو: «كل ليلة أذهب إلى الفراش وأفكر كيف يمكنني المساعدة في تغيير العالم وإلهام الناس لحب الحياة البرية والأنظمة البيئية الجميلة».