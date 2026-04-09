6 ملايين وجبة ومليون جالون قهوة.. هذا ما استهلكه الجيش الأميركي في حرب إيران

قدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، الأربعاء، عرضاً تفصيلياً لاستهلاك القوات الأميركية، من الوجبات والكافيين خلال عملية "الغضب الملحمي" (حرب إيران)، في ظل بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أوردت شبكة CBS News.

وفي إحاطة صحفية بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترمب وإيران الهندة لاستئناف المفاوضات، قال كين إن الجيش الأميركي استهلك ما يقارب مليون جالون من القهوة خلال الحرب التي استمرت نحو 6 أسابيع، بالإضافة إلى كمية غير محددة من النيكوتين.

وأضاف: "خلال هذه الفترة، استهلكنا أكثر من 6 ملايين وجبة، وحسب تقديري، أكثر من 950 ألف جالون من القهوة، ومليوني مشروب طاقة، وكمية كبيرة من النيكوتين. لكنني لا أقول إن لدينا مشكلة".