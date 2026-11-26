ليس كل تنمر يُمارس بالكلمات الجارحة أو الإهانات المباشرة، فهناك نوع آخر لا يسمع فيه الإنسان إساءة، لكنه يشعر بها كلما حقق إنجازاً وعاد إلى أسرته يبحث عن كلمة تقدير فلا يجدها.

قد يفوز بجائزة مرموقة، أو ينشر كتاباً، أو يحصل على شهادة علمية، فتنهال عليه التهاني من أشخاص لا يعرفهم، بينما يمر الخبر بين أقرب الناس إليه وكأنه أمر عادي لا يستحق حتى السؤال عنه. وربما لا ينتظر احتفالاً ولا هدية، بل كلمة «مبروك» من شخص يعني له الكثير.

والأصعب أن يتكرر هذا التجاهل حتى يصبح النجاح شيئاً لا يُذكر، بينما يجد الإخفاق الصغير من يتوقف عنده طويلاً. هنا يبدأ الإنسان بالتساؤل عن سبب هذا التفاوت، خصوصاً إذا رأى الأسرة نفسها تحتفي بإنجازات الآخرين، وتمنحهم الاهتمام الذي لم يجده لنفسه.

لا يعني ذلك أن كل صمت تنمر، فبعض الأسر لا تجيد التعبير عن مشاعرها، وبعض الآباء يعتقدون أن الفخر بأبنائهم لا يحتاج إلى إعلان. لكن التجاهل المتعمد والمتكرر، المصحوب بالتقليل من قيمة الإنجازات، قد يتحوّل إلى إيذاء نفسي لا تترك كلماته أثراً لأنه لا توجد كلمات أصلاً.

وقد يتعلم الإنسان مع الوقت ألّا يشارك أسرته أخباره السعيدة، ليس لأنه لم يعد يحبهم، بل لأنه يخشى أن تنطفئ فرحته أمام ردود باردة اعتادها. وهكذا تتسّع المسافة بين أفراد الأسرة دون خلاف ظاهر، ويصبح الغريب أول من يعرف بالإنجاز، بينما يكون أهل البيت آخر من يسمع عنه.

إن نجاح الإنسان لا يفقد قيمته بسبب غياب التقدير، ولا ينبغي أن تتوقف ثقته بنفسه على اعتراف الآخرين. ومع ذلك، تبقى الأسرة المكان الذي يرجو فيه الإنسان أن يجد الفرح لفرحه، لا أن يضطر إلى تبرير سبب سعادته.

فليس مؤلماً أن يمر إنجازك دون تصفيق العالم، بل أن يصفق لك العالم، ولا تسمع من بيتك كلمة مبروك.