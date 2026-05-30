المهنية في المرحلة الجامعية       

بعد أن تبدأ الأسرة بغرس قيم المهنية، وتعمل المدرسة والمعلم على ترسيخها، يأتي التعليم الجامعي ليحوّل هذه القيمة إلى ممارسة واعية ومسؤولية حقيقية يعيشها الطالب، ويستعد من خلالها للحياة، والانتقال إلى سوق العمل، والمشاركة المجتمعية.

فبيئة التعليم الجامعي المتميزة هي بيئة متكاملة تُشكّل شخصية الطالب الفكرية والمهنية والإنسانية. وفيها يتعلم كيف يدير وقته، ويتحمل مسؤولياته، ويتعامل مع التنوع والاختلاف، ويعمل ضمن فرق، ويوازن بين الحرية والالتزام.

ومن هنا، فإن المهنية في التعليم الجامعي لا ترتبط بالمحاضرات وحدها، بل تظهر في الأنظمة التي تعزز العدالة والاحترام، وفي أسلوب التعامل بين الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وفي الثقافة العامة التي يعيشها الطالب يومياً داخل الجامعة.

كما أن عضو هيئة التدريس يمثل امتداداً مهماً لدور المعلم، ليس فقط من خلال تقديم المعرفة، بل عبر سلوكه المهني، وأسلوبه في الحوار، واحترامه للطلبة، وعدالته، وقدرته على ربط العلم بالواقع والمسؤولية. ولهذا، فإن تأهيل أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية مهنياً وإنسانياً يُعد جزءاً أساسياً من جودة التجربة الجامعية وأثرها الحقيقي.

وتبرز أهمية تصميم البرامج الأكاديمية بصورة تربط المعرفة بالتطبيق، وتمنح الطلبة فرصاً للممارسة والعمل والتجربة وفق المعايير المهنية، بدل الاكتفاء بالمحتوى النظري، كما تمثل برامج التدريب العملي والتأهيل المهني خطوة محورية في إعداد الطلبة للحياة العملية، لأنها تنقلهم من بيئة التعلم إلى فهم متطلبات الواقع، وسلوكيات العمل، وبروتوكولاته، والمسؤولية المهنية.

إن جودة التعليم الجامعي تُقاس برفد سوق العمل بخريجين يمتلكون المعرفة والمهنية معاً، قادرين على خوض مرحلة العمل وتأسيس أعمالهم بوعي وثقة واحترام، لترافقهم المهنية كأسلوب حياة في بناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

