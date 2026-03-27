الإمارات صعبة المنال

في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تبرز منطقة الخليج العربي نموذجاً حيّاً للتوازن بين الأصالة والتطور، وبين التحديات والفرص. وفي ظل هذه الظروف تتعاظم مسؤولية الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ليصبح مفهوم «الشراكة في بناء الوطن» ليس مجرد شعار، بل نهج حياة والتزام يومي. وإن بناء الوطن لا يقتصر على دور الحكومات وحدها، بل هو مسؤولية جماعية يشترك فيها المواطن والمقيم بمختلف الجنسيات والأطياف. فكل فرد - مهما كان موقعه - يملك القدرة على الإسهام في مسيرة التنمية، سواء من خلال الإتقان في العمل أو الالتزام بالقوانين أو المبادرة بالأفكار التي تعزز الاستقرار والازدهار، وأيضاً التعاون مع الجهات المعنية والالتزام بالقرارات والتعاميم وعدم نشر الشائعات.

ولابد من التفاخر بما أثبتته إماراتنا الحبيبة التي وصفها سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بأنها صعبة المنال و«لحمتها مرة». فالإمارات ليست دولة عادية، بل دولة عرفت طريق النجاح والتفوق والريادة والصلابة. وقد أثبتت الإمارات قدرتها على تجاوز التحديات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إقليمية بفضل تلاحم مجتمعها ووضوح رؤيتها المستقبلية القائمة على حب السلام ومد يد العون، وتقبلها أي تحديات في الحاضر أو المستقبل. وفي هذا السياق يصبح تعزيز روح المسؤولية المشتركة ضرورة ملحة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وتغيرات جيوسياسية. كما أن المرحلة الراهنة تتطلب منا تعزيز قيم التعاون والتسامح وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والثقة بالله، عز وجل، وفي القيادة الرشيدة، حيث لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التنمية المستدامة دون تضافر الجهود وتكامل الأدوار. فالوطن ليس مجرد أرض نعيش عليه، بل كيان نحمله في قلوبنا ونترجمه في سلوكنا وأفعالنا اليومية.

ومن المهم أيضاً أن ندرك أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان، فهو المحرك الأساسي للتنمية. لذا فإن دعم الكفاءات وتمكين الشباب وتعزيز الابتكار تعد من الركائز الأساسية لبناء مستقبل قوي ومستقر. وعليه، فإن مسؤولية بناء الوطن ليست خياراً، بل واجب وطني وأخلاقي، وكلما زادت مساهماتنا، صغر دور التحديات وكبر أثر الإنجازات. فلنكن جميعاً شركاء حقيقيين في مسيرة البناء، ولنجعل من وحدتنا مصدر قوتنا ومن عملنا المشترك طريقنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

