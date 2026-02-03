انعقاد المنتدى الاقتصادي الإماراتي الكويتي لا يعكس البعد الاقتصادي البحت، بل يبرز محاور ومرتكزات توثق حقبة من التاريخ والشراكة والدعم، أتت مع نهايات عصر مليء بالتحديات والمعاناة، حقبة زمنية صعبة بين اندثار وتراجع صيد اللؤلؤ وبدايات عصر الرخاء النفطي.

جاء المنتدى كذلك ليوثق إنجازات الشراكة والتبادل الاقتصادي اليوم، ويرسم معالم وملامح اقتصاد المستقبل وفرص النمو المشترك.

وركز المنتدى على إبراز عمق العلاقات التاريخية، واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التدفقات التجارية المتبادلة، وتعزيز تنمية التجارة، ودعم رواد الأعمال، وعرض قصص النجاح، ودراسة وبحث مستقبل العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، بهدف بناء نموذج اقتصادي متكامل يرتكز على التنويع، وتوسيع التجارة والاستثمار، وتمكين القطاع الخاص.

وخلال حوار تفاعلي عن القطاع المصرفي والنماذج المصرفية المتميزة، نوه هشام القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني لواقع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، فالإمارات أكبر شريك تجاري عربي للكويت، وتشهد التجارة غير النفطية نمواً متسارعاً، حيث بلغت صادرات الدولة 39 مليار درهم في 2024.

وتشكل إعادة التصدير الحصة الأكبر معززة مكانة الإمارات كشريك استراتيجي ومركز لوجستي مهم، كما أن حجم التبادل التجاري يقارب 50 مليار درهم، وتجاوز خلال عقد من الزمن الـ317 مليار درهم (2013 إلى 2022). وتوجد 1800 شركة كويتية مسجلة في الدولة باستثمارات تجاوزت 200 مليار درهم في العقارات والأسواق المالية والبيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية، بما يعكس تكامل سلاسل التوريد، ويعزز مكانة الدولة كعاصمة العالم لريادة الأعمال والابتكار.

وتأتي فرص تطور العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بما يدعم التنمية المستدامة وتبني اقتصاديات المستقبل مرتكزة على محاور غير تقليدية وبعيدة عن الاقتصاد النفطي لتسرّع تبني اقتصاد مبني على المعرفة، منها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والثورة الصناعية الخامسة ككل، بالتكامل مع الترابط الطردي، مع نمو الحاجة للطاقة وبالتالي مشروعات تحول الطاقة وتبني تقنيات الطاقة المتجددة ومسيرة الاستدامة بما يعزز نموذجاً اقتصادياً استشرافياً، والـESG (الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية)، مقرونة بالتمويل المستدام وخاصة التمويل الأخضر لتعزيز الجاهزية الخليجية لاقتصاد ما بعد النفط.

