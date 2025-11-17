مؤتمر الفجيرة للتعدين (3)

مع بدء فعاليات وأنشطة قمة المناخ (COP30) في البرازيل، يجب أن نتذكر واقع اعتماد مستقبل البشرية على خلق توازن وتجانس بين تقاطعات ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG، وإسهامات المسؤولية المجتمعية، لتتكامل مع أهداف التنمية المستدامة والأولويات الوطنية.

وصناعة التعدين ليست استثناء، فالتركيز على الإنسان في عمليات التعدين (المحور الاجتماعي والحوكمة) بالتوائم مع مرتكزات ومبادئ الثورة الصناعية الخامسة، سيعزز المشاركة في تطوير إجراءات وعمليات التعدين مع العاملين بالقطاع والمجتمعات المحلية لتعزيز الثقة والشمولية. كما أن دمج أنظمة السلامة المتقدمة (كمراقبة التعب، وتجنب الاصطدام) سيدعم الصحة العقلية وبروتوكولات الصحة والسلامة والبيئة، فضلاً عن أن وضع ميثاق مسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيضمن النشر الأخلاقي للأنظمة المستقلة، مع حوكمة واضحة بشأن حقوق البيانات والمساءلة الخوارزمية.

قد يتطلب ذلك إطلاق مسرّع مهارات التعدين (الاجتماعي)، لمعالجة فجوة المواهب (ESG) معززة ببناء قدرات ومهارات تطوير جمع بيانات الاعتماد المعززة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة والاستشعار عن بعد، لإصدار تقارير الاستدامة.

كذلك، تعد فرص الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الامتثال، وتمكينه بتعزيز فرص التمويل المشترك وبرامج التدريب والتعليم المستمر، ضمانة مستقبلية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ومرونة القوى العاملة وبناء قدراتها على المدى الطويل، خصوصاً أن استغلال التقنيات المتقدمة والناشئة (البيئية والحوكمة) بالمجال التجريبي أولياً، كاستخدام الطائرات بدون طيار، ودمج قدرات الأقمار الاصطناعية للرصد البيئي، أو لتنفيذ الصيانة الاستباقية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين استهلاك الطاقة لدعم إزالة الكربون والمرونة السيبرانية، أو حتى استخدام الروبوت في العمليات الخطرة، أمر لا مفر منه لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقليص النفقات، ورفع الربحية.

وتأتي ترابطات الأطر أعلاه لتشكل خريطة طريق مستقبلية تعيد تعريف ممارسات الاستدامة، وتعزز فرص تحقيق الرفاه لأجيال قادمة.

ولتحقيق ذلك يجب أن يتم إصدار إطار مؤسسي وطني يتضمن تصنيف قطاع التعدين (يشمل المعايير البيئية والاجتماعية)، ويتضمن وضع عتبات واضحة لانبعاثات الغازات الدفيئة، والتنوع البيولوجي، وإعادة استخدام المياه، وسلامة المخلفات، والتأثير الاجتماعي (كالتوطين وبناء القدرات المحلية وتحقيق المستهدفات الوطنية).. وللحديث بقية

