علّمنا راشد

في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، باني دبي الحديثة، ورفيق مؤسس الاتحاد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نستذكر حكمته التي وضعت الأساس، وغرست زروعاً أكمل سقياها فارس الرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقد حظيتُ بكثير من القصص من والدي الذي شهد من قرب تعاضد الأخوين زايد وراشد، وسعيهما لرفاه الشعب ونمائه، وقيام الدولة وازدهارها، لذلك لم تكن جولاتنا أنا ووالدي بالسيارة نُزهة للحلوى؛ كانت «درباً» عامراً بالحكمة، فعند مرورنا ببرج راشد «مركز التجارة العالمي»، كان والدي يشرح لي كيف تُغرس الأساسات عميقاً ليقوم صرح يتصدر الأفق، فتصبح دبي ملتقى للتجارة والوفود ورجال الأعمال، وكان ذلك منطلقاً لرسم اسم دبي على خريطة العالم.

لم تكن أسفار المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عطلات، بل بعثات تعلم واستطلاع للحضارات وتقنياتها يعود منها بخطط تُترجم إلى واقع حي، ومن قراراته الفارقة تأسيس أُطر مؤسسية لإدارة الثروات الناشئة والنقل والقضاء، ومشروع تعميق خور دبي حين كادت الرمال تخنق المجرى وتعوق الملاحة، فعاد الخور شرياناً للتجارة ومرفأً أكبر للسفن، وكان منعطفاً في مسيرة دبي، كونها مركزاً تجارياً، ثم جاءت الجسور والموانئ لتغدو دبي ركيزة بحرية على طريق التجارة بين الشرق والغرب.

اليوم، في الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل الشيخ راشد، تتجسد رؤيته في أرقام ملموسة: فقد سجل مطار دبي الدولي 92.3 مليون مسافر عام 2024 كأعلى رقم في تاريخه، مع خطة لتشييد محطة ركاب ضخمة في مطار آل مكتوم بطاقة قد تبلغ 260 مليون مسافر، في حين رسّخ ميناء جبل علي مكانته بإنجازات قياسية، إذ بلغت طاقة مناولة موانئ «دي بي ورلد» عالمياً 88.3 مليون حاوية نمطية في 2024؛ وعلى الصعيد الاقتصادي، واصل اقتصاد دبي زخمه ليسجل الناتج المحلي الإجمالي 119.7 مليار درهم في الربع الأول من 2025 بنمو 4% على أساس سنوي. هذه الشواهد هي خير دليل لمنهج حي يدرس، رؤية تستطلع الآفاق، وبنى تحتية تقام سبقاً لأوانها، ومؤسسات تدار بالحوكمة والانفتاح على العالم، لذلك نحن -أبناء دبي- تواقون للمستقبل، نحو رؤى تضاعف القدرة اللوجستية، وتعزز الاقتصاد المعرفي، وتفتح أبواب الفرص للأجيال، وهكذا يبقى راشد مُعلّماً: تُقرأ سيرته سياسة للتعمير، ويُستدل بعمله على معنى أن تُخطّط بعيداً، فتصل لأبعد.

* عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي

