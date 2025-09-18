سنكون معكم حيثما كنتم..

تحتفل صحيفة «الإمارات اليوم»، اليوم، بالذكرى الـ20 لتأسيسها، وهي أكثر قرباً من المواطن والمجتمع بدولة الإمارات، والموضوعات والقضايا المرتبطة به، وأكثر توهجاً رقمياً، متسلحة برؤية إعلامية عصرية، وسياسة تحريرية رشيقة، ومرنة، ترتكز، بشكل رئيس، على المهنية والموضوعية.

خلال الـ12 شهراً الأخيرة، حققت «الإمارات اليوم» أكثر من 900 مليون مشاهدة وظهور على صفحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو الرقم الأعلى في تاريخها، لتصل إلى شريحة ضخمة من جمهورها المستهدف، وتعزّز حضورها على الساحة الإعلامية التي تتصدّر فيها الصحف المحلية الناطقة بالعربية بعدد المتابعين.

الصحيفة، اليوم، أكثر ارتباطاً بالجمهور، وتحديداً فئة الشباب، إذ نتناول ما يثير اهتمامهم، ونناقش القضايا التي تلامسهم، ونقدّم لهم أكثر من نافذة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، ونقف إلى جانبهم في الأفراح والأحزان، ونسلّط الضوء على زوايا تحفّز تفكيرهم، ونطرح أسئلة مهمة للأفراد والمؤسسات، بهدف الإسهام في بناء مجتمع أكثر تطوراً وإنجازاً.

في العام الـ20 لتأسيس الصحيفة، نؤكد أن مسؤوليتنا المهنية تجاه قرائنا ومتابعينا هي نُصب أعيننا، مستمرين في مسعانا لتقديم محتوى صحافي أكثر عصرية وسرعة وجاذبية، مرتكزاً على أخلاقيات المهنة وقواعدها، وسنستمر في تقديم مساحة يعبّر فيها الجمهور عن آرائه حول مختلف الموضوعات المجتمعية.

لهذا السبب سنظل معكم حيثما كنتم، إذ سنكون في المجالس، والمدارس، والمطارات، والملاعب، والمراكز التجارية، والفعاليات، والأسواق.. ستروننا فوق قمة «جبل جيس» أو على سطح البحر، أو في المنافذ الحدودية نرحبّ بالزائرين، وسنوجد في احتفالات التخرج، وفي مجالس العزاء، وسننقل لكم آراء الجماهير الرياضية وطلاب المدارس والجامعات وأولياء أمورهم، وستستمعون لقصص إنسانية حزينة أحياناً، ومفرحة في أحيانٍ أخرى، وسنحاور المسؤولين لطرح الأسئلة المهمة، وتقديم معلومات تهمكم.

خلال مسعانا هذا قد نصيب وقد نخطئ، لكننا لن نتوانى عن تقديم أفضل ما لدينا لقرائنا ومتابعينا، من خلال أخبارنا وتقاريرنا وتحقيقاتنا، وأعمدة الرأي وحضورنا الرقمي، ومثلما وُلدت «الإمارات اليوم» في 2005 قريبةً من الناس، لايزال ذلك المبدأ مستمراً وراسخاً، وسيكون القادم، بإذن الله، أفضل.

