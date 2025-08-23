الإمارات نموذج رائد لتمكين عمل الوالدين   

تشهد بيئات العمل حول العالم تحولاً استراتيجياً متسارعاً يضع رفاهية الموظفين في صميم أولويات التنمية المؤسسية باعتبارها أحد أهم ممكنات استدامة الكفاءات وتعزيز الإنتاجية.

ومع التوجه نحو تطبيق سياسات موحدة لضمان كفاءة سير العمليات، أصبح ضرورياً إدراك اختلاف أنماط حياة الموظفين خارج أوقات العمل، إذ لا يمكن مساواة احتياجات الخريجين الجدد بظروف الموظفين المتزوجين أو الوالدين العاملين، فلكلٍ منهم مسؤوليات مختلفة، ما يستدعي تطوير بيئات عمل أكثر شمولاً وتفهماً لهذه المتطلبات.

وفي الإمارات، تشهد بيئات العمل تحولاً بارزاً نحو ترسيخ ثقافة عمل داعمة للوالدين، مدفوعة برؤية قيادية ومبادرات وطنية نوعية.

ويُعد برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»، الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، نموذجاً ريادياً يشجع مؤسسات القطاع شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث على اعتماد ممارسات وسياسات داعمة تشمل الإجازة الوالدية، وبيئات العمل المرنة، والرعاية الأسرية، ورفاهية الوالدين، وتعزيز الثقافة المؤسسية.

ويواصل البرنامج جهوده في تكريم المؤسسات المتميزة.

ورغم أهمية تطوير السياسات المكتوبة فإن ذلك وحده لا يكفي لتحقيق التحول المنشود؛ إذ يتطلب الأمر مشاركة جميع أصحاب العلاقة وتبني ممارسات عملية تمكّن الوالدين من تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية.

ويبدأ هذا التحول من دور المديرين في تفعيل السياسات وتحويلها إلى ممارسات ملموسة، وتهيئة بيئة آمنة للحوار البنّاء حول الاحتياجات الأسرية، وضمان عدم التحيز في تطبيق السياسات، بما يعزز العدالة والثقة والولاء الوظيفي، وينعكس إيجاباً على الإنتاجية المؤسسية.

وتترجم المؤسسات الحاصلة على العلامة الرؤية عبر مبادرات مبتكرة، تشمل تدريب المديرين على أساليب التعامل مع طلبات الوالدين العاملين، وتنظيم ورش عمل توعوية، وتنفيذ زيارات ميدانية لدعم الموظفين في مواقع العمل الخارجية، إضافة إلى اعتماد حلول رقمية مبتكرة تعزز التواصل الفعّال بين الوالدين ومديريهم المباشرين، ما يدعم ترسيخ بيئات عمل أكثر استدامة ومرونة.

إن بناء بيئة عمل داعمة للوالدين استثمار طويل الأمد في رأس المال البشري، يعزز الثقافة المؤسسية، ويمكّن الموظفين، ويحقق أثراً اجتماعياً إيجابياً شاملاً على المؤسسة والمجتمع بأسره.

*مدير برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين

