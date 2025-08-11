قطاع التعدين والجاهزية للمستقبل (1)

إن الطلب المتزايد على المعادن للعديد من الصناعات سيؤدي إلى نمو متسارع لقطاع التعدين عالمياً، وهو الأمر الذي له آثار اقتصادية وسياسية هائلة. فمن محاولات البعض لإعادة السيطرة على مصادر المعادن بشكل أو بآخر بأقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما شهده العديد من الدول في التاريخ الحديث، أو عبر صراعات يتم (تأزيمها) بغية احتكار عمليات التعدين.

لقد تم تقييم حجم سوق التعدين العالمية بنحو 1.6 تريليون دولار أميركي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.5% على مدى السنوات الخمس إلى الـ10 المقبلة، ليصل إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2030.

أما حجم سوق التعدين الذكية العالمية فيقدر أنها ستنمو من 14.28 مليار دولار في عام 2024، إلى 29.40 مليار دولار بحلول عام 2032، ما يعكس نمواً سنوياً مركباً قدره 9.45%.

وتسيطر آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية في عام 2023 بحصة قدرها 44.26%.

ومع تطبيق حلول التعدين الذكية، يمكن للمناجم أن تعمل بفعالية وكفاءة، متحوّلة من مناجم تقليدية إلى مصانع إنتاجية للتعدين الذكي، حيث سيسهم التحوّل والأتمتة الرقمية وصناعة الروبوتات في التغلب على القضايا المناخية والاجتماعية والبيئية.

كما سيسهم في الحد من مخاطر بيئة العمل سواء الصحية أو حتى تهديدات ومخاطر التنقيب على حياة العمال. ومع خضوع صناعة التعدين لعدد من القيود البيئية، كونها إحدى الصناعات المؤثرة في تغير المناخ، من المأمول أن تساعد «Smart Solutions» في تحقيق التزامات تغير المناخ والالتزام والعمل ضمن المعايير البيئية التي تحددها الوكالات والسلطات الحكومية، المنبثقة عن دراسات علمية، والموصى بها من المنظمات الدولية المتخصصة. ولا نغفل هنا تأثيراتها في جودة الهواء ونقاوته، مثلها مثل مصانع الإسمنت وغيرها من الصناعات التي تتطلب وجود عوادم، وتؤثر في البيئة المحيطة.

إن جاهزية قطاع التعدين للمستقبل، عبر تبني التحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وإعطاء الأولوية للاستدامة، ووضع استراتيجيات مرنة، بما في ذلك تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات المتقدمة على امتداد دورة حياة التعدين، من الاستكشاف إلى المعالجة والخدمات اللوجستية، مقرونة بالتركيز القوي على العوامل والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وتطوير القوى العاملة، والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة ومتطلبات الموارد، عوامل أساسية لتحقيق النجاح على المدى الطويل... وللحديث بقية.

*مستشار إداري وتحول رقمي

وخبير تميز مؤسسي معتمد

