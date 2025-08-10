أطفالنا بين دفاتر المدرسة وأحلام المواهب

في ظل السعي الحثيث نحو التفوق الأكاديمي يواجه الأطفال اليوم ضغطاً متزايداً بسبب طول ساعات الدراسة سواء داخل المدارس أو أثناء حضور الدروس الخصوصية، ما يؤثر سلباً على نمط حياتهم وتوازن نموهم الشامل، فقد بات اليوم الدراسي لا ينتهي بقرع الجرس، بل يمتد إلى ساعات المساء، تاركاً الطفل منهكاً بلا وقت حقيقي لممارسة هواياته أو تطوير مواهبه.

إن الطفولة ليست مرحلة للتعلم الأكاديمي فقط، بل هي أيضاً فترة ذهبية لاكتشاف الذات، وصقل المهارات، وبناء الثقة بالنفس. وتلعب المراكز المتخصصة في تنمية المواهب دوراً مهماً في رعاية جوانب الإبداع لدى الأطفال، إذ تشكّل بيئة داعمة وآمنة لهم.

إن الاهتمام بالمواهب ليس نشاطاً ثانوياً، بل هو استثمار في بناء شخصية الطفل وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات الحياة المستقبلية، فالموهوب في الفن أو الرياضة أو الابتكار العلمي يمتلك أدوات إضافية للتعبير عن نفسه وحل المشكلات بطرق مبتكرة، كما أن انخراط الأطفال في أنشطة المراكز يزرع فيهم قيم التعاون والانضباط والعمل الجماعي، ويمنحهم شعوراً بالإنجاز والفخر، ومن هنا فإن التوازن بين التحصيل الدراسي ورعاية الموهبة هو أساس إعداد جيل متكامل، يجمع بين العلم والإبداع، وبين المعرفة والمهارة.

وتشير العديد من الدراسات التربوية إلى أن الأطفال الذين يشاركون في أنشطة فنية أو رياضية أو علمية خارج الإطار المدرسي يتمتعون بمستويات أعلى من السعادة، والمرونة الذهنية، والقدرة على التكيف مع التغيرات، كما أن هذه الأنشطة توفر لهم فرصة للتعرف على أصدقاء جدد، وتنمية مهارات التواصل، وتوسيع آفاقهم نحو عوالم مختلفة قد تلهمهم في مساراتهم المستقبلية.

غير أن الانشغال الكامل بالدراسة يسرق من الأطفال هذه الفرصة الثمينة ويجعلهم أسرى الجداول والاختبارات على حساب نموهم المتوازن. إن غياب التوازن بين الدراسة وتنمية الذات قد يؤدي إلى جيل متعلم نظرياً لكنه يفتقر للمرونة، والمهارات الحياتية، والقدرة على الابتكار، وهنا تأتي الحاجة لإعادة النظر في الجداول الدراسية والتوقيت الدراسي وتقنين ساعات الدراسة، وتوفير وقت كافٍ خارج المدرسة يسمح للأطفال بالانخراط في الأنشطة التي تحفز شغفهم وتغذي روحهم.

فالعقول تُغذى بالعلم لكن الأرواح تُزهر بالمواهب، والمجتمع الذي يمنح أطفاله هذه المساحة من الحرية والإبداع هو مجتمع يبني مستقبلاً أكثر إشراقاً وتنوعاً.

خبيرة قيادة تربوية

