الطب التنبؤي (4)

إن طموح دولة الإمارات لتنويع اقتصادها والصناعات المستقبلية وترسيخ مكانة الوطن بين الأمم، يتطلب جهوداً مؤسسية، تُمكّن الأجيال القادمة من تحقيق هذه الرؤى الاستراتيجية والطموحات النبيلة. وتضافر العمل المؤسسي هو حجر الزاوية، فلن يقتصر ذلك على تخصصات جامعية أو دبلومات مهنية، بل يجب أن يتزامن مع إعادة تعريف الشراكة بين القطاع الحكومي وشبه الحكومي والأكاديمي والخاص. وللحوكمة الاستباقية دور حيوي لرصد أي تقاعس أو مماطلة في تعريف المسؤوليات وتوليها، خصوصاً من القطاع شبه الحكومي الذي يتمتع بامتيازات حكومية، وقد يتملص من مسؤوليات القطاع الخاص والرقابة عليه، خصوصاً ما يتعلق بالتوطين وبناء القدرات والتعريف بأولويات الفرص الوظيفية، ومنها:

- مساعد المريض (مساعدة المرضى على اجتياز تحديات الرعاية الصحية)، فعلى الرغم من الوجود التكنولوجي المُكثّف في مستقبل الرعاية الصحية، فإن أحد أهم الجوانب سيكون اللمسة الإنسانية، ويمكن توفير هذا الجانب المرغوب من الرعاية الرحيمة من خلال ما يُسمى بمساعد المريض، حيث سيوفر هذا الأخير للمرضى القدر الكافي من الاهتمام، ويساعدهم على تصفح بياناتهم الصحية وجمع المعلومات ذات الصلة، ليتمكن الأطباء من تقديم خيارات العلاج، أو سبر طلاسم البيانات والقراءات وتبسيطها للمرضى، ليصبحوا «ملاحي رحلات العلاج»، ورغم أن هؤلاء المساعدين لا يشترط أن يكونوا أطباء في حد ذاتهم، فإن لديهم معرفة واسعة بنظام الرعاية الصحية، وسوف يعملون جنباً إلى جنب مع فريق من المتخصصين الطبيين لتحسين تجربة المريض.

- محللو بيانات الصحة، الذين سيتولون فهم البيانات الضخمة وتبسيطها، فمع تضاعف حجم البيانات الرقمية كل عامين، وإسهام أدوات الصحة الرقمية في هذا النمو المتسارع، ستتعقد إمكانات فهم البيانات الضخمة بمجال الرعاية الصحية، ليتمحور تركيز محللي بيانات الصحة، على تحليل وتفسير كمّ متزايد من البيانات باستمرار لشركات التأمين أو الجهات الحكومية وحتى للمرضى وذويهم.

ولن تقتصر أهمية مهاراتهم في تفسير البيانات على المستويات العليا فحسب، بل ستشمل الممارسة الطبية اليومية أيضاً، حيث يجب أن يكون المحللون قادرين على تبسيط ومعالجة البيانات التي يجلبها المرضى من أجهزة الاستشعار الشخصية ومجموعات الاختبار الإلكترونية، وبالتالي، سيتحولون لخط الدفاع الأول للتمييز بين الغث والسمين، بما يُمكّن الأطباء لاحقاً من التركيز على نقاط البيانات الحيوية ذات الصلة بمرضاهم.. وللحديث بقية.

*مستشار إداري وتحول رقمي

وخبير تميز مؤسسي معتمد

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