الطب التنبؤي

تعرضتُ لموقف في يوم وقفة عرفات في السادس من يونيو الماضي، أصبت فيه في يدي اليمنى والرسغ، وبسبب تورم اليد والألم، راجعتُ قسم الطوارئ في مستشفى طحنون بن محمد في مدينة العين، حيث لم تُظهر صور الأشعة مبدئياً وجود أي كسر.

بعد عودتي للمنزل، تلقيت اتصالاً من الدكتور عبدالله النقبي، الطبيب المناوب في الطوارئ، والذي أوضح لي أنه شك في إصابتي بكسر، بسبب تورم اليد، واستعان بأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي «Gleamer Bone view» لتحليل تفصيلي لصور الأشعة، ليتبين صحة شكه بوجود كسر غير ظاهر يتطلب من العين البشرية والأساليب التقليدية عند المعاينة فحصاً تفصيلياً، ومقارنة صور عدة بالتزامن، فعدت إلى المستشفى لتجبير يدي والرسغ بشكل مؤقت، وشغلني طلب تفاصيل إضافية أكثر عن تقنيات الذكاء الاصطناعي المطبقة لدينا، وعائدات استخدامها، وأثرها على تحسين جودة الحياة، ودقة تشخيص المرضى، عن السؤال عن سوء وضع الكسر والمدة اللازمة للعلاج، ولم يدفعني لمراجعة «الاستشاري» سوى توصية منظومة الذكاء الاصطناعي التحليلية التي أشارت إلى وجود كسر في اليد والمفصل.

إن ما نشهده من تطور متسارع وغير مسبوق، بدعم تبني تقنيات وتطبيقات الـ«AI» في الدولة، مصدر وفخر واعتزاز، ومؤشر مهم على اهتمام القيادة الرشيدة بتبنّي ممكّنات الريادة عالمياً، وتحقيق مستهدفات المئوية، فقوتنا الناعمة موجّهة إلى تعزيز مكانتنا وتنافسيتنا في مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً، معززة باستثمارات دولية ضخمة تتكامل معها استثمارات الدولة السابقة في مجالات الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة عالمياً التي تتجاوز مجتمعة مئات المليارات.

وجاء إعلان «كليفلاند كلينك أبوظبي» تعيين بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «G42»، وعضو مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، رئيساً لمجلس إدارة المستشفى، ليعكس رؤية قيادية تصاحبها قرارات تنفيذية، تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تسخير الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، لتحسين نتائج الرعاية الصحية المعقّدة للمرضى. إن مجموعة «G42» أثبتت - بجدارة - قدراتها على تحقيق مستويات رائدة عالمياً، ليس في استخدام تطبيقات الـ«AI» فحسب، بل تطويرها وتوجيهها إلى مجالات مبتكرة، مقرونة ببناء وتعزيز قدرات البنى التحتية لتصل إلى مستويات متميزة إقليمياً، ومحدودة على مستوى عالمي، حيث قدرت بعض الجهات ترتيب الدولة، الثالث على مستوى العالم، تالياً لأميركا والصين في قدرات البنية التحتية الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

وللحديث بقية..

*مستشار إداري وتحول رقمي

وخبير تميز مؤسسي معتمد

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