انطلاقة جديدة

في الوقت الذي تحقق سوق دبي مبيعات عقارية قياسية غير مسبوقة، تأتي المبادرات والاستراتيجيات مثل استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بمثابة الوقود الذي يُشعل الحماسة لاختراق مستويات أعلى وأعلى.

وأصبحت السوق تتفوق على نفسها، ولا تضع مستهدفاً إلا وتحققه، وقد يكون ذلك قبل المواعيد التي تستهدفها أصلاً. وفي ضوء الاستراتيجية العقارية، فإنه من المتوقع أن تتجاوز المبيعات تريليون درهم خلال السنوات القليلة المقبلة.

خطة دبي الطموحة واضحة وشاملة ومدروسة بعناية، تراعي كل التطوّرات التي يمكن أن تطرأ على السوق، وتهدف إلى تأكيد مكانة دبي مركزاً ريادياً عالمياً في الاستثمار العقاري، من خلال الابتكار وإدخال التقنيات الحديثة في التصميمات أو البناء، واستغلال تكنولوجيا المعلومات في توفير بيانات تعزّز مبدأ الشفافية من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تقديم مجموعة من المبادرات النوعية المدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، ما يسهم في تعزيز استدامته.

وأتوقع أن تتزايد استخدامات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وتجد دورها بشكل تدريجي وتصاعدي، بما يحسّن التكاليف ويعزّز من الترويج الموثوق فيه ويحسّن من الاستهداف وسرعة الاستجابة ووصول العميل للفئة العقارية التي يفضلها، وتناسب ظروفه المادية.

ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تعزز الموثوقية في سوق دبي وتؤكد مسارها الصاعد، وتزيد من حماسة المستثمرين الحاليين الذين وثقوا بالسوق وضخوا استثماراتهم، والآن يحصدون عوائد هذه الاستثمارات، التي بالطبع تعد مجزية جداً لهم، وتتفوق على مثيلتها في الأسواق العقارية الأخرى حول العالم.

كما يجب أن أشير إلى محور مهم في الاستراتيجية، ألا وهو البرامج التي تم إعدادها لتحقيق المستهدفات، ومنها برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، إضافة إلى برنامج تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية.

ومن المؤكد أن كل برنامج على حدة ستكون له رؤيته الخاصة والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية، وهذا سيكون كفيلاً بانتقال السوق إلى مراحل أعلى من النضج والتطوّر والتكيف السريع من المخاطر، وبذلك تكون هذه الاستراتيجية خير دليل على قدرة دبي على استشراف المستقبل، وإضافة حقيقية للقطاع العقاري وأساس النجاح لعقود مقبلة.

*رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية

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