دور غرفة تجارة دبي في مجال العقارات

الجميل في دبي، أنّ لكل طرف أو جهة دوراً في تعزيز مكانة الإمارة العقارية عالمياً، وترسيخ الثقة بالقطاع العقاري فيها، من جهود دائرة الأراضي والأملاك وذراعها التنظيمية «ريرا»، إلى جهود المطورين والوسطاء والمثمنين، وصولاً إلى جهود غرفة تجارة دبي، التي أصبحت اليوم تلعب دوراً كبيراً في جمع هذه الجهود تحت مظلة واحدة لدعم القطاع.

الغرفة اليوم تشرف على سبع مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري التي تم تأسيسها بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، بهدف تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي وتحقيق مستهدفات سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي للتفوق اقتصادياً في المنطقة، وتشمل هذه المجموعات: مجموعة الوساطة وإدارة العقارات، مجموعة عمل مطوري العقارات، مجموعة عمل تقييم العقارات، مجموعة عمل التأجير العقاري، مجموعة عمل إدارة المرافق، مجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي، ومجموعة عمل مستشاري الهندسة.

من خلال تلك المجموعات المتكاملة، تعمل غرفة تجارة دبي على تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء، عبر تعزيز الحوار بين مختلف الشرائح الناشطة في السوق العقارية وتقريب شركات القطاع الخاص من القطاع العام، لفهم التحديات الشاملة التي تعترض نمو السوق ومعالجتها.

بشكل عام تساعد جهود غرفة تجارة دبي من خلال تأسس تلك المجموعات، الشركات والأفراد العاملين في القطاع العقاري على الاستفادة من الفرص الجديدة التي تفرزها دورات الأسواق العقارية، إلى جانب كشف التحديات ووضع حلول ملائمة لها، علاوة على المساهمة في تحسين التشريعات والسياسات التي تؤثر في مجال العقارات والعاملين فيه، إلى جانب وضع المخرجات الصحيحة للحفاظ على قطاع عقاري مزدهر ومتنامٍ باستمرار، والحفاظ على مضاعفة قيمة وعدد التصرفات العقارية المسجلة في السوق، التي سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 31% و28% من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، كما استقطب القطاع نحو 50 ألف مستثمر عقاري جديد، وهذا الرقم مرشح للارتفاع خلال النصف الثاني المتبقي من العام.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae