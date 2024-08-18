الشيخة هند بنت مكتوم.. القدوة والخير والعطاء

كان قلمي دائماً يود أن يكتب ولكن كان شرح الكلمات صعباً جداً، وبالأخص عندما أتكلم أو أكتب عن شخصية اسمها ارتبط بأهل دبي.. أم راشد، أم الشيوخ، القدوة والخير والعطاء، ومصدر سعادة أهل دبي، كلها أسماء ارتبطت بسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم «الحنونة»، كثير ما تفعله لدبي وأهلها، هي الداعمة بشكل كبير في كل المجالات، وآخرها كانت مبادرة «أعراس دبي» التي أعلنت عنها هيئة تنمية المجتمع في دبي، خطوة نوعية تعكس التزام القيادة الرشيدة بدعم الشباب وتسهيل أمور حياتهم، خصوصاً في مرحلة الزواج التي تشكل حجر الزاوية في بناء المجتمع. هذه المبادرة تحظى باهتمام كبير ورعاية مباشرة من سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك لعمق محبتها واهتمامها الكبيرين بدبي وأهلها. لطالما كانت سمو الشيخة هند رمزاً للعطاء والحنان تجاه أبناء دبي، حيث يظهر حبها الصادق لدبي في كافة المبادرات التي ترعاها، والتي تهدف دائماً إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز رفاههم. مبادرة «أعراس دبي» ليست استثناء، بل هي امتداد لرؤية سموها في جعل دبي واحة للاستقرار الأسري والسعادة المجتمعية. اهتمام سمو الشيخة هند بهذه المبادرة ليس مجرد دعم شكلي، بل هو تعبير حقيقي عن التزامها العميق بمستقبل دبي وشبابها. تهدف «أعراس دبي» إلى إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي قد تقف في وجه الشباب عند الإقدام على خطوة الزواج من خلال تقديم الدعم الشامل لهم. يشمل هذا الدعم تقديم سموها تجهيزات حفل الزفاف الأساسية. تأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية شاملة لتعزيز الترابط الاجتماعي، حيث تقوم هيئة تنمية المجتمع، تحت إدارة المدير العام للهيئة حصة بوحميد، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، والتي تعكس فلسفة دولة الإمارات في رعاية مواطنيها، وتؤكد أن السعادة الأسرية هي الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع متماسك. ومع تزايد الاهتمام من قبل القيادة الحكيمة، حققت «أعراس دبي» نجاحاً كبيراً في دفع الشباب نحو بناء أسر مستقرة وسعيدة، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً.

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