الإمارات.. والتنمية المستدامة

في الأسبوع الماضي شهدت مدينة نيويورك حدثاً عالمياً مهماً، حيث عُقد المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF)، بمشاركة وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا الوفد المتميز شمل ممثلين عن جهات حيوية عدة، منها مكتب التبادل المعرفي الحكومي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ووزارة الداخلية، وشركة مصدر، وصندوق أبوظبي للتنمية، وقد تركت مشاركتها بصمة واضحة في هذا المحفل الدولي الذي شارك فيه ممثلون عن معظم دول العالم.

إن مشاركة الإمارات في هذا المنتدى تعكس التزامها العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسعيها الدؤوب إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع المجتمع الدولي. الحضور الفعّال في الجلسات المختلفة، وعرض الوفد الإماراتي لإنجازات الدولة في مجالات متعددة، أثار اهتمام وشغف الحضور من مختلف البلدان لمعرفة المزيد عن التجربة الإماراتية الرائدة.

«الهلال الأحمر الإماراتي» استعرض مبادراته الإنسانية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة الكثيرين حول العالم، بينما سلطت وزارة الداخلية الضوء على الجهود المبذولة لضمان الأمن والاستقرار كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. من جانبها، قدّمت شركة مصدر نماذج ملهمة لمشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة التي تنفذها، ما يعزز دور الإمارات مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة. أما صندوق أبوظبي للتنمية، فقد استعرض مشاريعه التنموية التي تسهم في دعم الدول النامية وتقديم المساعدات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لقد جاءت مشاركة الإمارات في هذا المنتدى كدليل حي على رؤيتها المستقبلية ورغبتها في التعاون الدولي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. إن الاهتمام الكبير الذي أبداه الحضور بالبرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمعني بالتبادل المعرفي الحكومي بين حكومة الإمارات وحكومات الدول الصديقة، يعكس ثقتهم بالقدرات الإماراتية ورغبتهم في الاستفادة من تجاربها وخبراتها.

وفي الختام، يمكن القول إن الإمارات تثبت يوماً بعد يوم مكانتها الراسخة على الساحة الدولية، من خلال مشاركتها الفعالة في مختلف المحافل الدولية، ويعد حضورها القوي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة تعزيزاً لدورها كدولة رائدة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويمهد الطريق لمزيد من التعاون والشراكات البناءة مع الدول الأخرى.