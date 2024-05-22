سلوك مزعج - النميمة ونشر الشائعات

النميمة ونقل الأخبار والشائعات من السلوكيات المزعجة والمنتشرة في العديد من أماكن العمل، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها غير ضارة أو حتى مسلية، ومع ذلك يمكن أن يكون لها آثار سلبية عميقة على كل من الأفراد والمؤسسات ككل. لا توجد مجتمعات خالية من هذا السلوك المزعج.

من المهم أن يتم أخذ هذا الموضوع على محمل الجد، والتعامل معه من قبل أي إدارة، ووجود سياسة واضحة بهذا الشأن، لما له من آثار قد تقوض الجو العام والروح المعنوية لبيئة العمل، فمن الآثار السلبية لهذا السلوك، أولاً: تآكل الثقة وتفكك الفريق، فـ«القيل والقال» يخلق بيئة من عدم الثقة المهمة للعمل الجماعي، وقد يشعر الزملاء الذين يتعرضون للنميمة بالعزلة والحكم عليهم بشكل غير عادل، ما يؤدي إلى توتر العلاقات، كما يمكن أن يمتد تآكل الثقة إلى ما هو أبعد، بحيث يؤثر على التعاون والتنسيق، حيث يختار الفرد عدم العمل مع أفراد بعينهم بسبب هذا السلوك منهم. ثانياً: انخفاض الروح المعنوية ومستوى الإنتاجية، فيشعر الموظفون بالقلق أو الإحباط، ما يؤدي إلى انخفاض الرضا الوظيفي. ثالثاً: زيادة التوتر، فكون الشخص موضوعاً لـ«القيل والقال» أو الشائعات قد يؤدي لشعور بالضيق وعدم الارتياح، وقد يعاني البعض الاكتئاب بسبب هذا السلوك، ما قد يؤثر على صحتهم وأدائهم بشكل عام، وقد يكون ذلك سبباً للبحث عن عمل آخر. رابعاً: الإضرار بالسمعة المهنية، حيث يمكن للشائعات أن تشوه سمعة الأفراد وأن تحدث ضرراً يمتد للحياة المهنية للموظف، ما يؤثر على فرصه في الترقية والنمو المهني.

هناك بعض الاستراتيجيات لمعالجة ومنع هذا السلوك، منها تعزيز التواصل المفتوح، حيث يشعر الموظفون بالراحة عند مناقشة مخاوفهم بشكل مباشر، إضافة إلى وضع سياسات واضحة وتنفيذها، والتأكد من أن جميع الموظفين على دراية بهذه السياسات ويفهمون عواقب انتهاكها، فضلاً عن الإدارة الفعّالة، حيث تلعب الإدارة دوراً حاسماً، ويجب على المديرين والمشرفين أن يكونوا نموذجاً للتواصل المحترم والمهني، وتثبيط النميمة بشكل فعال ومعالجتها فوراً عند ظهورها، وليس تشجيعها والاستماع إليها.

Garad@alaagarad.com

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