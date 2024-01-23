شكراً لـ «بومحمد» وبالتوفيق لـ «بومحمد»

منذ توليه منصب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عام 2006، لم يدخّر سلطان بطي بن مجرن، جهداً في سبيل الارتقاء بالمنظومة العقارية في الإمارة.

طوال 17 عاماً من الخدمة، قطع فيها القطاع العقاري في دبي أشواطاً متسارعة للوصول إلى العالمية، وقد كان لي شرف العمل والتعامل معه، واستفدت كثيراً من توجيهاته الحكيمة وتواضعه وحسن استماعه وإصغائه للاستفسارات المختلفة والمقترحات وتبنيه الأفكار الجديدة التي تصبّ في صالح القطاع العقاري.

لقد ترك «بومحمد» بصمة قوية في مجال إدارة وتنظيم سوق عقارات دبي، ودعمت إسهاماته في بناء منظومة تشريعات عقارية قوية، زادت معها قوة واستقرار القطاع العقاري، لقد لعب دوراً مهماً في نهضة القطاع، وحصلت «أراضي دبي» خلال فترة إداراته على جوائز عدة. من هذا المنبر أودّ أن أعبر عن شكري وامتناني لك على الفترة التي قضيتها في خدمة القطاع العقاري، وعلى جهودك المكثفة التي قدمتها لتحلق باسم سوق عقارات دبي عالمياً، وكلنا ثقة بأن هذه المكانة ستستمر، وسيواصل القطاع العقاري المحافظة على عالميته وزخمه، تحت إدارة المهندس مروان بن غليطة، الذي تم تكليفه بمنصبه الجديد كمدير عام لدائرة الأراضي والأملاك.

مروان بن غليطة، له بصماته الخاصة في تنظيم القطاع العقاري من خلال منصبه كمدير تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فهو متواجد دائماً في الميدان، من خلال زياراته المتواصلة للمشروعات العقارية في دبي، وقربه الدائم من مختلف الشرائح العاملة في القطاع، من مطورين ووسطاء وموظفين، لرصد اهتماماتهم وبلورتها لصالح القطاع.

إن دعمه وتوجيهه الدائمين للسوق وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة في الظروف الصعبة وإسهاماته كان لها أثر في ترسيخ مبادئ وأخلاقيات مزاولة مختلف الأنشطة العقارية ووضع مواثيق خاصة بها لحماية حقوق المستثمرين ومختلف الأطراف المساهمة في القطاع وتعزيز شفافيته.. بكل صراحة: «التكليف صادف أهله». أتمنّى لك مروان «بومحمد» كل التوفيق في تحدياتك المستقبلية، وأن تحقق نجاحات أكبر في رحلتك المهنية الجديدة، وشكراً لك سلطان «بومحمد» على مساهمتك الكبيرة وتفانيك في خدمة القطاع والعاملين فيه.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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