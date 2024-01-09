تم إطلاق جائزة الإبداع الرياضي كجزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في مختلف المجالات عام 2009، لدعم وتكريم أبناء الدولة ومختلف الدول على الصعيدين العربي والعالمي، وتحفيزهم على الإبداع في شتى المجالات، وخصوصاً المجال الرياضي.

سيقام حفل توزيع جوائز الإبداع الرياضي في دورته الـ12، غداً، وتقوم الجائزة على فكرة تكريم أصحاب الإبداعات الرياضية الفكرية لكل من الأفراد والجماعات والمؤسسات على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وإنجازاتهم التي تمثل إبداعاً على المستوى الرياضي، لتكون قدوة ومصدر إلهام لغيرهم من الرياضيين.

وتهدف الجائزة إلى الوصول لأكثر عدد ممكن من الرياضيين المبدعين على الصعيد الفردي والجماعي والمؤسسات، بالإضافة إلى تطوير القطاع الرياضي محلياً وعربياً وعالمياً، ودعم المثابرة على خلق الإبداع.

وتكمن أهمية الجائزة بقيمتها المعنوية، حيث سيرتبط اسم الفائزين على جميع الصعد باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهذا التكريم من شأنه تطوير ودعم مسيرة النجاح نحو المستقبل.

وفي هذه الدورة سيتم تكريم ثلاث شخصيات إماراتية وعربية وعالمية، هم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الشخصية الرياضية الإماراتية، والشيخ طلال الفهد، جائزة «الشخصية الرياضية العربية»، والسويسري إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بجائزة الشخصية الرياضية العالمية.

وسيتم تكريم ستة من الناشئين الإماراتيين، واستحداث تكريم جديد في هذه الدورة بتكريم المبدعين الناشئين العرب، وتكريم فئة الإبداع الرياضي المؤسسي دولياً، وهو الاتحاد الدولي لكرة السلة، وفئة أفضل فريق ومدرب عربي منتخب المغرب لكرة القدم، والمدرب وليد الركراكي، وذلك لتألقهم وتشريفهم الكرة العربية في كأس العالم «قطر 2022»، وفئة أفضل حكم عربي بتكريم امرأة عربية، هي بشرى كربوب من المغرب، في مجال التحكيم بكونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، كما كانت ضمن طاقم حكام نهائي كأس إفريقيا رجال 2021 وأدارت نهائي كأس العرش المغربي للرجال 2023، وهذا الحفل بإشراف وتنظيم مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونائبه مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة، والأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وفريق العمل بالمجلس.

كلمة (الإبداع) عنوان مجلس دبي الرياضي في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات والحفلات والأنشطة الرياضية في إمارة دبي.

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