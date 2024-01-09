أهداف ومزايا الاستشارات العقارية كثيرة ومتنوعة، وفي الوقت نفسه متغيرة حسب نوعية الاستثمار المتعلقة به، بحيث لا توجد استشارة عقارية صالحة لكل الاستثمارات ولكل وقت، وتنطبق على كل المواقع والمناطق الاستثمارية.

حسب خبرتي في مجال الاستشارات العقارية بمختلف أنواعها، وكذلك استشارات إدارة وتطوير المشروعات العقارية في دبي، فـ«الاستشارة» تتغير بتغير المكان والزمان وطريقة الاستثمار المعتمدة، لذا من الضرورة استشارة الخبراء واسعي الاطلاع على القطاع العقاري والمعتمدين من الهيئات المعنية.

الهدف من الاستشارة عامة هو تحليل الفرص والتحديات في السوق العقارية وتقليل المخاطر المرتبطة بعملية الاستثمار، وتحقيق عائدات مالية مربحة. ولتتحقق هذه الأهداف، فإن على المستثمر أن يكون على دراية تامة بنوع الاستثمار الذي انخرط به، خصوصاً المبتدئين، لأن الاستشارة العقارية الصحيحة والسليمة تنتج عن عنصرين أساسيين.

يتمثل العنصر الأول حول تحديد ما الذي يحتاجه المستثمر بدقة: هل يبحث عن شراء عقار وإعادة بيعه؟ هل يبحث عن تطوير عقارات وبنائها؟ هل يبحث عن إدارة عقارات وغيرها؟ أما العنصر الثاني فيتمحور حول كفاءة وخبرة المستشار العقاري المعتمد، ومدى فهمه العميق للقطاع العقاري ونوع الاستشارة التي من المفترض تقديمها للمتعامل، وهذا العنصر يشكل 80% من الانطلاقة الصحيحة للمستثمر. في هذه النقطة يتضح أن هناك أنواعاً في «الاستشارات العقارية»، كما هي الحال تماماً بالنسبة لـ«الاستثمارات العقارية».

هناك «استشارات بيع وشراء وتأجير العقارات» التي تركز على تقديم نصائح حول الاستثمار في العقارات وتحليل الفرص الاستثمارية، كما يوجد «استشارات التسويق العقاري» و«استشارات إدارة وتشغيل العقارات»، و«استشارات التقييم العقاري» و«استشارات التطوير العقاري»، و«استشارات خاصة بتأسيس الأعمال وإدارة المشاريع العقارية».

نقطة أخرى يجب الانتباة لها كذلك، هي أن الاستشارات العقارية تختلف حسب اختلاف القطاعات المستثمر فيها، فاستشارات الاستثمار بالعقارات السكنية تختلف عن التجارية والصناعية والزراعية.

قد يطول الحديث عن أنواع الاستشارات العقارية وأهميتها في إنجاح الاستثمار، وعلى المستثمر أن يختار مستشاراً عقارياً ذا خبرة ومعترفاً به في السوق في مجال الاستشارات العقارية قبل اتخاذ قرار نهائي، وتوضيح أهدافه بدقة لضمان الحصول على استشارة سليمة تساعده على تحقيق استثمار ناجح ومربح.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.