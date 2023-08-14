الصينيون قادمون

«الازدهار المقبل سيأتي من الصينيين»، في وقت تشهد فيه السوق العقارية بإمارة دبي طفرة كبيرة من حيث الانتشار والاهتمام عبر تنوعٍ في جنسيات المستثمرين قلّما تجده في أي سوق أخرى حول العالم، ما يعكس ثقة لا حدود لها، مع وجود نحو 200 جنسية في قاعدة متعاملين تضم نحو 14 ألف مستثمر من مختلف أنحاء العالم.

هذه الأرقام تظهر انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقارية بالإمارة، بدعم مباشر من القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في العمل على استقرار ونمو السوق، وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، فضلاً عن ترسيخ ثقة المستثمرين.

ومن الملفت للنظر في الآونة الأخيرة، وجود تدفق من مشترين جدد من الصين، في وقت لاتزال فيه بكين تواجه أزمة عقارات ممتدة منذ عام 2020، وهو ما رصدته تقارير مؤسسات الأبحاث العقارية عبر قفزة قوية في استثمارات المستثمرين الصينيين في سوق دبي العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 130%.

وتنشط مشتريات الصينيين في وحدات سكنية فاخرة في مناطق مرموقة مثل: «وسط مدينة دبي»، ومنطقة «جميرا غولف أستيت» التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في متوسط أسعار العقارات في الآونة الأخيرة، مع تفضيلهم للشقق من فئة «استوديو»، والشقق من غرفة نوم واحدة.

بحسب تقارير صينية، تعد دبي ضمن أفضل الوجهات للمواطنين الصينيين من البر الصيني ممن اشتروا عقارات في الخارج خلال عام 2023، ويأتي الاهتمام تحديداً بدبي في ظل انخفاض الضرائب، وتأشيرات الإقامة التي تشكل عوامل جذب للمستثمرين الصينيين، كما لا توجد رسوم دمغة، ولا تفرض الإمارة ضريبة على الدخل.

ومن المثير للاهتمام تحوّل المستثمرين الصينيين نحو المدفوعات النقدية، إذ يختار ما يصل إلى 78% من المشترين، حالياً، الدفع النقدي لشراء منازل في دبي، وفقاً لتقرير شركة «أولسوب آند أولسوب» التي أشارت أخيراً إلى أن رفع قيود السفر في الصين في بداية العام أسهم في تمكين المستثمرين هناك من الوصول مباشرة مرة أخرى إلى سوق العقارات في دبي.

ويمثل ذلك نقطة تحول لسوق العقارات في الإمارة، إذ شهد الربع الثاني من عام 2023 أكبر عدد من معاملات المبيعات وإجمالي قيمة مبيعات في تاريخ المدينة.

يعطي تعدد جنسيات المستثمرين الدوليين في عقارات دبي، زخماً كبيراً للقطاع العقاري، ففي السابق، كانت جنسيات المشترين من خليجيين وعرب، وهنود، وباكستانيين، والقليل من الأوروبيين، أما الآن، فقد ازداد تنوع جنسيات المشترين، ما أثر في الطلب وتنوع المنتج العقاري.

فبجانب الوافدين الجدد من الصينيين، نشطت أيضاً مشتريات الكثير من الروس والأوكرانيين للاستثمار في العقارات الفاخرة في الإمارة.

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

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