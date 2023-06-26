تُعدُّ خدمات ما بعد البيع داخل السوق العقارية أهم من خدمة البيع نفسها، لأنه يمكن لأي شركة أن تبيع عقارات بسهولة، ولكن الأهم ما يميز الشركة في تقديم خدمة ما بعد البيع.

المنتج (العقار) متاح لدى الجميع، إلا أن ما يميز شركة عن غيرها بعد إتمام عملية البيع هي الخدمات الإضافية اللاحقة، من متابعة العقود، على سبيل المثال، إلى سداد الدفعات أو استلام العقار أو التأجير أو إمكانية إعادة البيع، لذا فإن المطور العقاري المميز، يجب أن يكون لديه جزء لا يتجزأ من استراتيجية العمل وهي خدمات ما بعد البيع، والتي قد تكون سبباً في تنشيط المبيعات في المشروعات القادمة.

ولا يصبّ عدم الاهتمام بتقديم خدمات ما بعد البيع، في مصلحة المطور، ما يفقده صدقيته لدى العملاء، ويفقد العقار قيمته السوقية بسبب ذلك، وهذا قد يثير أزمة ثقة في هؤلاء المطورين المقصرين في خدماتهم.

تحصل الشركات على عمولة من عمليات البيع، لذا تحظى بالأهمية الأكبر، بينما يختلف هذا الاهتمام من شركة لأخرى في ما يتعلق بخدمات ما بعد البيع؛ لأن الشركات لا تحقق الاستفادة نفسها المصاحبة لعملية البيع.

ويُعد الإبداع في تقديم خدمات ما بعد البيع، أهم المقومات البارزة التي تميز السوق العقارية في دبي، وتساعد على تحقيق التكامل داخل السوق، لتحقيق الاستدامة والارتقاء بسمعة الشركات العقارية، وسط نشاط غير مسبوق وتفوق السوق على نظائرها العالمية.

ولدى أغلبية شركات التطوير العقاري الناجحة، أقسام متخصصة، تستمر في متابعة العملاء من وقت إتمام عملية البيع وحتى تسليم مفتاح الوحدة، وحتى بعد التسليم أيضاً، يكون هناك قسم متخصص يحرص على معالجة أي مشكلات بالوحدات.

وتُقدم هذه الخدمات بشكل طوعي من قبل المطورين ولا يتم إلزامهم بها، ولكن يمكن أن تركز عليها الجهات التنظيمية لتضمن الالتزام من المطورين بالإجراءات واللوائح، بما يزيد من الشفافية ومستويات الثقة داخل السوق، بالإضافة إلى العمل على تصنيف المطورين، ووضع آلية ومعايير لتصنيف جودة الخدمات التي يقدمونها قبل وأثناء وبعد البيع.

كما تُعدٌّ هذه الخدمات عاملاً محفزاً للشراء لدى الكثيرين، عندما يدركون أنهم قد يحصلون على خدمات، مثل سهولة البيع، أو إجراء الصيانة المطلوبة، أو شراء مستلزمات قبل تجهيز العقار للإقامة، أو تسهيل تأجير الوحدة السكنية والحصول على عائد.

• خدمات ما بعد البيع داخل السوق العقارية أهم من خدمة البيع نفسها.

رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com