تحسين مواعيد المرضى وشكاواهم في مستشفى الأسنان

في الماضي ، كانت ممارسات إدارة طب الأسنان تركز في الغالب على الجانب المالي للعمل، متجاهلة أهمية بيئة العمل ومتطلبات المرضى وسعادتهم. ولكن بمرور الوقت، والتوجه نحو الرعاية التي تركز على متطلبات المريض، أصبح من المهم بشكل متزايد إعطاء الأولوية لاحتياجات المريض ورضاه .

وتعتبر ملكية مرضى طبيب الأسنان جانب جديد لتحقيق التوازن بين فريق طب الأسنان ورضا المرضى في عالم طب الأسنان، حيث كان التركيز تقليديًا على المريض. ومع ذلك ، هناك اعتراف متزايد بأهمية الموازنة بين احتياجات فريق طب الأسنان والمريض لبناء ممارسة ناجحة وفعالة للطرفين. تعتبر ملكية طبيب الأسنان للمريض نموذجًا جديدًا لإدارة وتشغيل عيادة طب الأسنان حيث يطور كل من طبيب الأسنان والمريض إحساسًا بالثقة والمسؤولية.

في حين أن نجاح ممارسة طب الأسنان يعتمد إلى حد كبير على رضا المريض يجب أيضًا مراعاة رضا فريق العيادة.حيث إن الممارسة الأكثر إنتاجية وفعالية بفضل رضا وسعادة الفريق الطبي تصب في مصلحة المرضى في النهاية. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب العثور على التوازن المثالي بين هذين العاملين. عقلية الملكية ليست فقط المرضى ، ولكن أيضًا للفريق الطبي . حيث أثبتت الدراسات أنه عندما يتحمل أطباء الأسنان مسؤولية صحة أسنان مرضاهم ، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا لاستثمار الوقت والموارد في تقديم رعاية عالية الجودة لمرضاهم وهو ما سينعكس بشكل مباشر رضا المرضى وزيادة الاحتفاظ بالمرضى والمزيد من الإحالات.

التوازن بين المرضى والملكية ، تقليديا ، يمتلك أطباء الأسنان ويديرون ممارسات طب الأسنان ويتحملون وحدهم المسؤولية عن الأداء المالي لهذه الممارسة. نتيجة لذلك ، غالبًا ما كان كسب المال هو التركيز الأساسي ، وأحيانًا على حساب رعاية المرضى ورضاهم. ولكن مع التركيز على جودة الرعاية وزيادة رضا المرضى ، تطور طب الأسنان مؤخرًا إلى نهج أكثر تركيزًا على رضا وسعادة المريض. حيث ظهر عنصر جديد يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن بين رضا المريض ورضا طاقم طب الأسنان في قطاع طب الأسنان. وهي فكرة المسؤولية الشخصية لطبيب الأسنان والمريض. مثلما تم شرح هذا المفهوم بعمق في هذه المقالة ، بالإضافة إلى تعريفه وكيفية عمله وفوائده المحتملة.

تحقيق رضا المريض من خلال نموذج ملكية طبيب الأسنان

رضا المريض عامل حاسم في نجاح أي ممارسة لطب الأسنان، ومن المرجح أن يعود المريض الراضي في المواعيد المستقبلية والتوصية بالممارسة لمرضى اخرين. ولتحقيق مستويات عالية من رضا المرضى ، من الضروري توفير رعاية وخدمة ذات جودة عالية.

في هذه المقالة ، سوف نستكشف فوائد نموذج ملكية(مسؤولية) طبيب الأسنان والمريض في تحقيق رضا المريض. و فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها:

متابعة العلاج:

يجب أن يتلقى المرضى معلومات مفصلة حول كيفية العناية بأسنانهم ولثتهم بعد انتهاء العلاج. كما يجب على أطباء الأسنان أيضًا المتابعة مع مرضاهم للتأكد من أن العلاج يعمل كما هو مخطط له وأن أي مشاكل جانبية يتم التعامل معها بسرعة.

مزايا ملكية المرضى وأطباء الأسنان:

من المرجح أن يكون المرضى الذين يشاركون في عملية اتخاذ القرار بشأن رعاية أسنانهم راضين عن النتائج. حيث يعزز هذا النهج الثقة والولاء مما يؤدي إلى توصيات شفهية مفيدة. كما يخلق هذا النموذج أيضًا توازنًا بين فريق طب الأسنان وملكية المريض مما يعزز رضا الفريق والمريض.

نموذج جديد للقيادة والإدارة:

يشكل تحقيق التوازن بين مطالب المرضى وفريق طب الأسنان الأساس لنموذج الإدارة والقيادة الجديد. حيث يجب أن يتخذ أطباء الأسنان وفرقهم نهجًا أكثر تعاونًا في صنع القرار للتعرف على احتياجات المريض ووضع خطط لمعالجتها والوقاية منها، وأيضا احتياجات فريق طب الأسنان وطرق للوصول إليها.

نتائج العلاج المحسنة:

من المرجح أن يتبع المرضى خطط العلاج الخاصة بهم وأن يقوموا بدور نشط في رعاية أسنانهم عندما يشاركون في عملية صنع القرار وسيؤدي اتباع هذا النهج إلى نتائج علاج أفضل وصحة الفم المحسنة.

الجوانب الرئيسية لتطبيق النموذج:

تعد قيادة طبيب الأسنان ، والعمل الجماعي بين طاقم طب الأسنان والإدارة ، والرعاية التي تركز على المريض من الجوانب الحاسمة في تطبيق هذا النموذج. حيث تعزز القيادة الفعالة ثقافة التميز التي تعود بالفائدة على كل من فريق طب الأسنان والمرضى . كما يضمن العمل الجماعي أن أعضاء الفريق من طاقم طب الأسنان والإدارة يتعاونون ويتواصلون بشكل فعال لتلبية متطلبات المرضى. وتضع الرعاية التي تركز على المريض احتياجات المرضى وأيضا توازنا مع احتياجات طاقم الأسنان في المقام الأول مما يخلق بيئة عمل جذابة بمعلومات واضحة ومباشرة.

ومع ذلك ، فإن تحقيق ملكية طبيب الأسنان للمريض يتطلب نهجًا جديدًا لإدارة وقيادة ممارسات طب الأسنان. ويتطلب الأمر تحولًا في العقلية ، ابتداء من التركيز على علاج المرضى كمتلقي للرعاية ، إلى معاملتهم كشركاء فاعلين في صحة الأسنان . كما يتطلب أيضًا التزامًا بخلق ثقافة من التعاون والتمكين بين فريق طب الأسنان ،بحيث يشعر الجميع بالتقدير والاستثمار في نجاح هذه الممارسة.

تحسين رضا فريق طب الأسنان:

تكون فرق طب الأسنان أكثر انخراطًا وتحفيزًا عندما تُمنح حرية إشراك المرضى في صنع القرار. نتيجة لذلك ، يصبح مكان العمل أكثر سعادة والموظفين أكثر رضا عن وظائفهم. وحينما يمنحون الاحترام والتقدير من قبل المرضى والإدارة يكون هذا حافزا أكبر للوصول إلى غاية النهج الجديد.

النمو والتطور المهني:

يجب أن تستثمر إدارات عيادات طب الأسنان في النمو والتطور المهني لموظفيها. ويستلزم ذلك منح أعضاء الفريق الفرصة لمتابعة التعليم والتدريب المستمر ، فضلاً عن التوجيه والتدريب للمساعدة في تطوير مهارات جديدة والتقدم الوظيفي.

التكنولوجيا:

يجب على عيادات طب الأسنان مواكبة هذه التطورات لتكون قادرة على المنافسة لأن التكنولوجيا تعمل على تغيير قطاع الأسنان بسرعة قد تؤدي إلى زيادة سعادة المريض وتحسين جودة الخدمة التي تقدمها من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات طب الأسنان.

تحسين الاتصال:

إن ملكية العلاقة بين طبيب الأسنان والمريض تشجع التواصل المباشر والصادق بين فرق طب الأسنان والمرضى. نتيجة لذلك ، هناك زيادة في التعاون ورضا المرضى ، وكذلك تحسين التواصل بين أعضاء فريق طب الأسنان. المرضى الذين يشعرون بالراحة والاحترام والرعاية هم أكثر عرضة للعودة لمواعيدهم المستقبلية وإحالة الأصدقاء والعائلة. إلى جانب ذلك ، فإن احترام فريق طب الأسنان أمر بالغ الأهمية أيضًا لنجاح ممارسة طب الأسنان. تعمل فرق طب الأسنان بجد كل يوم لضمان حصول المرضى على أفضل رعاية ممكنة. لذلك ، من الضروري إنشاء بيئة عمل تدعم فريق طب الأسنان وتحميهم وتحفزهم.

مشاكل ملكية طبيب الأسنان والمريض:

على الرغم من أن امتلاك عيادة أسنان مع المرضى لها العديد من المزايا الإيجابية ، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها مثل:.

• وقت محدود:

تتطلب ملكية طبيب الأسنان والمريض مزيدًا من الوقت لتثقيف المريض واتخاذ القرارات التعاونية والتواصل الصادق، قد يكون هذا صعبًا على عيادات طب الأسنان المزدحمة التي تكافح للتوفيق بين متطلبات المرضى ومتطلبات إدارة العيادة.

• توقعات المريض:

غالبا ما يكون لدى المرضى توقعات أعلى إذا شعروا بمزيد من الاستثمار في علاج الأسنان نتيجة ملكية طبيب الأسنان للمريض. و إذا لم تتحقق آمالهم أو إذا كانت نتائج العلاج لا ترقى إلى مستوى توقعاتهم ، فقد يتسبب ذلك في إحباطهم.

• تغطية تأمينية محدودة:

قد لا تغطي جميع سياسات التأمين العلاجات أو الإجراءات المفضلة للمرضى. نتيجة لذلك ، قد يكون لدى المرضى بدائل أقل وقد يكون الوصول إلى صنع القرارالمشترك أمرًا صعبًا.

• مشاركة فريق طب الأسنان المحدود:

تعد الاستراتيجية التعاونية بما في ذلك جميع أعضاء فريق طب الأسنان ضرورية لملكية طبيب الأسنان والمريض ومع ذلك ، من المحتمل ألا يكون كل عضو في فريق طب الأسنان والإدارة ملتزمًا تمامًا بهذه الاستراتيجية مما قد يتسبب في مشاكل في التواصل ويقلل من رضا المريض.

• معوقات ثقافية ولغوية:

التواصل الفعال مع المرضى وفرق طب الأسنان ضروري لملكية طبيب الأسنان والمريض، ومع ذلك قد يكون من الصعب الوصول إلى هذا المستوى من التواصل خاصة بالنسبة للمرضى من خلفيات متنوعة بسبب القيود اللغوية والثقافية.

أمثلة من جميع أنحاء العالم:

هناك عيادات مختلفة في جميع أنحاء العالم نفذت ملكية أطباء الأسنان والمرضى وأثبتت أنها حقًامنهج ناجح وطريقة لممارسة إدارة طب الأسنان بشكل جيد. ملكية طبيب الأسنان والمريض هي نهج جديد في طب الأسنان يهدف إلى تحقيق التوازن بين رضا فريق طب الأسنان والمرضى، و ينطوي على جهد تعاوني بين طبيب الأسنان والمريض في عملية صنع القرار فيما يتعلق برعاية أسنان المريض.

. فيما يلي بعض الأمثلة على عيادات الأسنان التي طبقت هذا النهج:

عمل Akke لصالح Södertandläkarna في سودرمالم ، ستوكهولم ، وكذلك في دول أوروبية وأمريكية أخرى بالإضافة إلى السويد و قام بتطبيق إستراتيجية إدارة جديدة لعيادته ، و هي استراتيجية تركز على ملكية المريض وطاقم طب الأسنان من أجل الحفاظ على بيئة عمل مبهجة و مشجعة للجميع ، وذلك من خلال الحفاظ على تحفيز الموظفين من فريق طب الأسنان وتحديد أهداف وغايات واضحة لهم ، ولذلك فإنهم يلتزمون بمبادئ ملكية مرضى الأسنان. وكان هذا واضحًا في كيفية علاج المرضى مما يضمن أنهم يعرفون بالضبط ما فعلوه وأنهم سعداء بتجربتهم ورعاية الأسنان التي تلقوها عندما غادروا العيادة.

مثال آخر هو مجموعة العناية بالأسنان في كورال سبرينغز فلوريدا: اعتمدت هذه العيادة نهج ملكية أطباء الأسنان والمرضى من خلال تزويد المرضى بخطة علاج شاملة مصممة وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الفردية.حيث يعمل فريق طب الأسنان بشكل وثيق مع المرضى للتأكد من أنهم يفهمون خيارات العلاج الخاصة بهم ويشعرون بالراحة في قراراتهم.

علاوة على ذلك ، فإن نجاح مستشفى جامعة مانشستر لطب الأسنان وممارسة طب الأسنان العامة في شيشاير يرجع في جزء كبير منه إلى التزامهم بالرعاية التي تركز على المريض ورضا فريق طب الأسنان و طبقوا مجموعة من الاستراتيجيات لضمان رضا كل من المرضى وأعضاء الفريق عن الرعاية التي يتلقونها ويقدمونها.

بالإضافة إلى أنها مالكة ومديرة لعيادتين في هرشولم وسكودسبورج تقع هايدي لوند في الجزء الشمالي من كوبنهاغن. ومن خلال الموازنة بين عبء عمل طبيب الأسنان وتجربة المريض ، تلتزم بفلسفة ملكية طبيب الأسنان والمريض. ومن الأهمية بمكان بناء مكتب أسنان من الألف إلى الياء من أجل دعم عمليات الموظفين الفعالة وتجارب المرضى الإيجابية. من أجل التركيز على المرضى ، قاموا بتصميم العيادة بأكملها بهدف تسهيل تدفق عمل الموظفين. و بصفتهم مديرين جيدين ، فقد تعلموا أن يثقوا بموظفيهم ويفوضووهم بأكبر قدر ممكن. حيث ان الجميع هناك على دراية بمسؤولياتهم وكيفية طمأنة المرضى من خلال السماح لهم باختيار من سيعتني بهم.

عيادة أخرى لديها نفس استراتيجية ملكية أطباء الأسنان والمرضى وهي The Beverly Hills Dental Health and Wellness في بيفرلي هيلز ، كاليفورنيا: لقد تبنت هذه العيادة منهج ملكية أطباء الأسنان والمرضى من خلال خلق بيئة تعاونية ومفتوحة للمرضى لمناقشة مخاوفهم وأهدافهم لصحة أسنانهم . حيث يشجع فريق طب الأسنان المرضى على القيام بدور فعال في خطة العلاج الخاصة بهم ، مما أدى إلى زيادة رضا المرضى ونتائج العلاج الأفضل.

ختاماً:

يظهر التطور الأخير في علاج الأسنان ملكية طبيب الأسنان والمريض وعدًا بتحقيق التوازن بين رضا المريض وفريق طب الأسنان. وباستخدام هذه الطريقة ، يشارك المرضى بنشاط في رعاية أسنانهم من خلال تثقيف المريض واتخاذ القرارات التعاونية والتواصل الشفاف ومراقبة ما بعد العلاج. على الرغم من وجود صعوبات في وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ ، إلا أن المزايا التي تعود على المرضى وفرق طب الأسنان تجعل التفكير فيها أمرًا جديرًا بالاهتمام . وهو ما يمكن للمرضى وفرق طب الأسنان الحصول على نتائج علاج أفضل وتجربة أسنان أكثر إيجابية من خلال التعاون لتكوين علاقة اتزان بين رضا فريق طب الأسنان ورضا المرضى.

مع التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات المرضى وفريق طب الأسنان ، يشهد قطاع الأسنان تحولًا كبيرًا. وفقا لهذا الميزان حيث أنه يعطي اهتمام بفريق طب الأسنان وأيضا اهتمام بالمرضى للوصول إلى غاية التوازن الحقيقي من احترام متبادل وحقوق متبادلة ورعاية متبادلة واهتمام بفريق طب الأسنان يوازي اهتماما بالمرضى.

وفقًا للعيادات التي طبقت هذه الإستراتيجية ، نوصي صانعي القرار وأصحاب أعمال طب الأسنان بتنفيذ هذا النهج أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في الإمارات العربية المتحدة لممارسة طب الأسنان الروتينية في قطاع طب الأسنان الحكومي وقطاع طب الأسنان الخاص لما لها من تأثير إيجابي من خلال التأكيد الموازنة بين طبيب الأسنان وملكية المريض في نتائج العلاج كخطوة مستقبلية.

احتلت دبي المرتبة الأولى على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة 14 على مستوى العالم في مؤشر المدن المبتكرة لعام 2023 ، والذي أعلنت نتائجه 11-04-2023 من قبل مؤسسة التفكير الآن الأسترالية المتخصصة في البحث. والدراسات المتعلقة بالابتكار. تم تصنيف دبي كمركز "مترابط" رئيسي للابتكار ، وهو تصنيف مُنح لأول 47 مدينة في المؤشر.

لذلك وفقًا لهذا ، تمتلك دبي جميع المكونات اللازمة لتنفيذ ملكية مريض الأسنان وطبيب الأسنان، وتكون رائدة فيها في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العربي والإقليمي. ويمكن أن تحقق نجاحًا كبيرًا في أن يكون لها الريادة في جميع قطاعات الأسنان الحكومية والخاصة حيث تمتلك كل الإمكانيات من عيادات الأسنان إلى أجهزة التقنيات المبتكرة إلى عدد كبير من المرضى وأطباء الأسنان المحترفين مع العديد من التخصصات وكل ما يجب أن يكون فقط لمتابعة استراتيجية ملكية فريق طب الأسنان والمريض ودراستها ، أنا متأكدة من أن نتائج واستجابات كل من فريق طب الأسنان والمرضى ستكون ملحوظة حيث تسعى دبي دائمًا إلى أن تكون فريدة ومستقبلية و لقد ثبت أنه يحسن رضا المرضى ونتائج العلاج من خلال إشراك المرضى في قرارات رعاية الأسنان الخاصة بهم وخلق بيئة تعاونية بين فريق طب الأسنان والمرضى. وأهم غاية خلق التوازن بين احتياجات فريق طب الأسنان واحتياجات المرضى من احترام ورعاية واهتمام وحقوق متبادلة للوصول إلى هذا النهج يجب الاتزان بين رضا المرضى ورضا فريق طب الأسنان .