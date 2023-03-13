العلاقات الخليجية الإيرانية

لاشك أن المنطق الجغرافي وحقيقة الجوار ومظلة الاسلام ووفرة كل ما يلزم أن يحول اقليم الخليج الى قوة اقتصادية عملاقة ورقم صعب على الصعيدين السياسي والدبلوماسي فدول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة متناغمة ومتلاحمة وما تملكه من حالة استقرار وامن وسلام وما تنعم فيه من حالة اقتصادية ثرية ومتنوعة والعراق بما يملكه من امكانيات اقتصادية هائلة فهو بلد الثلاثة انهر وشعب عريق بصناعة التجارة ودوره العلمية والثقافية وجمهورية ايران الاسلامية وسعتها الجغرافية وخصوبة اراضيها وثروتها البترولية ومخزونها البشري الشهير بمهارته الصناعية والعملية العمرانية.

هذه الامكانيات الهائلة أذا توفر لها الهدوء والاستقرار الذي بفضل الله تتميز به دول مجلس التعاون الخليجي وانخرط الجميع في تفعيل هذه الامكانيات الهائلة نحو البناء ورفع مستوى الشعوب وكرست جهدها في بناء ثقافه شعاراها (السلم والعلم) واحترام سيادة واستقرار وامن دول المنطقة والانعتاق من طموحات التوسع وخلق ميليشيات للعبث والتخريب واثارة نعرات الكراهية والفتن الطائفية الانعزالية التي تغرق الشعوب في عداوات لا اساس لها الا لدفعها الى مجاهل التخلف والارتداد بدل التطور والتنمية!

أن خبر عودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أيران لا شك خبر مفرح ويفتح الكثير من الابواب المفرحة ويغلق ايضا وهذا هو المهم ابواب بؤر التأزيم ومحاولات التوسع.

أن شعوب المنطقة لا شك سوف تستقبل هذا الخبر بكل ارتياح وفرح فهذه الخطوة جاءت والحمدلله لتضع حدا لحالة الجفاء المزمنة بين إيران وجيرانها دول مجلس التعاون رغم الجهد الذي بذلته وتبذله دول المنظومة في سبيل أزالة حالة التوتر التي كانت بينها وبين إيران.

اليوم بفضل الله ثم جهود الخيرين ونخص بالذكر عضو مجلس التعاون الخليجي سلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ على جهودهما لوقف حالة التوتر التي استنزفت الكثير من الجهد وعطلت حركة النمو في المنطقة طيلة السنين الماضية لا شيء المغامرات واطماع توسعيه ما انزل الله بها من سلطان.

الآن وليتكريس مصداقية الاتفاق مطلوب من جانب الحكومة الايرانية أن تبرهن على حسن النوايا فتبدأ برفع ادواتها التوسعية بداية من اليمن ولبنان وسوريا لتطمئن شعوب هذه الدول بأنها اصبحت بحالة امن وسلام واستقرار لتبدأ عجلة الحياة تعود فيها التي توقفت منذ سنين.

نكرر أن دول منطقة الشرق الاوسط وبالأخص اقليم الخليج بزعاماته الراشدة السعودية والعمانية والاماراتية والقطرية والبحرينية والكويتية بعد هذا الاتفاق سوف تصبح مثل ما قال سمو الامير الملكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أوربا الشرق الاوسط فاللهم ادم علينا نعم الامن والاستقرار والسلم المستدام دولا وشعوبا.

كاتب الكويتي

