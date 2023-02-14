يسعى غالبية البشر لتحسين وتطوير حياتهم وأن يكونوا أفضل مما هم عليه، وفي هذا السعي تختلف الطرق والمسارات، والقليل جداً من يصل لغايته، حتى أن دراسة على موقع Inc.com تشير إلى أن 8% فقط من البشر يتمكنون من تحقيق أهدافهم، وهناك أسباب كثيرة يصعب نقاشها في هذه المساحة، ولكن سوف أتوقف عند نقطة واحدة وهي «التركيز» بمعنى أن يكرس الإنسان تركيزه على شيء واحد يبرع في إنجازه ويتميز فيه، بحيث يصبح مختلفاً عن الآخرين، وكما يقول المبدع والعلامة «جون ماكسويل» فإن كل شخص لديه شيء واحد يفعله أفضل من أي شيء آخر وأفضل من أي شخص آخر، وبالتالي علينا أن ننسى محاولة التميز في كل شيء.

فمفتاح النجاح هو معرفة ما هي نقاط القوة لدينا، وما هو ذلك الشيء الواحد الذي يمكن أن نكون فيه رقم واحد وبشكل استثنائي بدلاً من محاولة القيام بالكثير من الأشياء المختلفة، وليس معنى ذلك وضع حدود أو قيود على قدرات الإنسان، ولكن المقصود تحديد الأولويات. فعندما نكرس وقتنا وطاقتنا لشيء واحد وبشغف سوف نبدع في هذا الشيء، وسوف يسهم ذلك في تحقيق رضا ذاتي وكذلك تطوير مهني واستقرار مالي، ثم يمكن بعد ذلك التطرق لأشياء أخرى ولكن بعد أن يصقل الإنسان مهاراته وقدراته في ذلك الشيء المميز. البعض لديهم قدرة استثنائية في التفاوض وكسب الصفقات، والبعض لديهم مهارة تحويل الأفكار إلى منتجات، وآخرون لديهم قدرة استثنائية على إيصال المعلومة بطريقة شيقة.

ليس بالضرورة أن يولد الإنسان موهوباً في أمر ما، بل يمكن أن يكتشف حبه ومقدرته على عمل شيء معين ثم يقوم بصقل مهاراته وقدراته في تقديم هذا الشيء، ويمكن تحويل هذا الشيء لمنتج أو خدمة. يقول «جون ماكسويل» لقد وجدت شيئاً أنا جيد فيه وهو التواصل، وهذا ما ركزت عليه، فكرست نفسي لتطوير مهاراتي، وكلما وجدت شخصاً جيداً في التواصل أذهب إليه وأتعلم منه وكنت مصمماً على أن أصبح أفضل ما أستطيع. لذلك نرى اليوم هذا الكاتب من أشهر المدربين على مستوى العالم، ولديه عشرات الكتب المترجمة وباع أكثر من 25 مليون نسخة منها وأثرى وأثر في حياة ملايين البشر، يقول عندما بدأت في فعل الشيء الوحيد الخاص بي لم يكن لدي أي فكرة أنه سيقودني إلى ما أنا عليه اليوم.

إن الاستثمار في نفسك مثل أخذ فلس واحد ومضاعفة قيمته كل يوم لمدة شهر، سوف تصدم إذا عرفت أن نتيجة مضاعفة الفلس يومياً لمدة 30 يوم هي أكثر من خمسة ملايين درهم (5,368,709.12) إن النمو الشخصي يشبه نمو هذا الفلس، تدرب على الشيء الوحيد الخاص بك بامتياز يومياً وستحصل على عائد لن تتوقعه. إذن مهمتك الآن اكتشاف ما هو الشيء الوحيد الخاص بك والذي يمكنك القيام به بشكل أفضل من أي شيء آخر، وإذا وجدت صعوبة في الإجابة فاسأل الأشخاص الذين يعرفونك جيداً أو قم بإجراء تقييم للشخصية.



Garad@alaagarad.com



@Alaa_Garad

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