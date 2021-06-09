يقتصر الحديث العقاري والموضوعات العقارية على الاستثمار الآمن أو الاستثمار العقاري الآمن، لكن لم نتطرق في مناقشاتنا يوماً إلى الحديث عن العقار الآمن، نعم العقار الآمن على حياتنا وصحتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا، العقار الآمن على محافظنا المالية والعقار الذي يؤمّن مستقبلنا ومستقبل أولادنا.

أعتقد أن المفهوم جديد على الساحة العقارية، لكنه مفهوم منطقي، نبحث في السوق العقارية غالباً على موقع العقار وسعره لنشتريه، لكن معظمنا يفتقد زوايا أخرى كان يجب البحث عنها كذلك.

ما العقار الآمن؟

العقار الآمن هو ذلك العقار الذي تمنحك مساحته التنفس وحيداً وفي جماعة، هو ذلك العقار الذي يمنحك الخصوصية الفردية وفي الوقت نفسه يمنحك الحياة الاجتماعية وسط أفراد العائلة، هو ذلك العقار الذي يمنحك وعائلتك الحياة الصحية، ويسهل عليكم ممارسة مختلف نشاطاتكم اليومية، هو ذلك العقار الذي تخصص فيه مكاناً هادئاً لمزاولة عملك، ومكاناً آخر لمتابعة تعليم أولادك، من دون أن يزعج أحدكم الآخر، هو ذلك العقار الذي يلبي تطور رغبات كل أفراد العائلة وتغيّرها مع تقدم أعمارهم.

العقار الآمن هو ذلك العقار الذي يتسع لحفلاتك وضيوفك، وهو العقار الذي يمنع اختلاط روائح المطبخ بجو الغرف الأخرى، هو ذلك العقار الذي يسمح لأشعة الشمس ونسيم الأجواء المعتدلة بدخوله بسلاسة تامة، هو ذلك العقار الذي تريح نظرك إطلالته، وتغمرك بالسعادة حدائقه ومساحاته الخضراء، العقار الآمن هو ذلك العقار الذي تلبي مرافقه جميع حاجاتك أكلاً وشرباً وملبساً وتعليماً وترفيهاً وتنقلاً، وهو العقار الذي يعدك موقعه بمحفظة مالية مضمونة مستقبلاً إذا ما قررت تأجيره أو بيعه.

قد أكون مبالغاً نوعاً ما، لكنها الحقيقة، أنت اليوم أكثر حاجة إلى عقار آمن على حياتك وحياة أسرتك، عقار يلبي متطلباتك الحالية والمستقبلية، وإذا ضمنت ذلك فقد ضمنت استثماراً عقارياً آمناً، لأن العقار الآمن هو الطريق الآمن لاستثمار آمن، لذلك أخي المشتري عندما تبحث عن العقار لا تركز فقط على الموقع والسعر، ركز على الجوانب الأخرى التي تتعلق بأسلوب الحياة العصرية المريحة، ابحث جيداً وستجده، فقطاع عقارات دبي لا يخلو من تلك العقارات والمجمعات السكنية التي طالما اتسمت بتصاميمها المميزة، وتفاصيل نمط حياة تجاوز مفهوم الحداثة إن صح التعبير، ومثل هذه العقارات تظل الحاجة إليها قائمة دائماً، فلا من ينجزها ويطورها يخسر ولا من يسكنها أو يستثمر فيها يخسر لأنها ببساطة عقارات آمنة، والعقار الآمن هو العقار المطلوب في كل الأوقات.. هل وصلت الفكرة؟

• قطاع العقارات في دبي لا يخلو من المجمعات السكنية التي طالما اتسمت بتصاميمها المميزة.

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