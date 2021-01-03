دبي.. التخطيط الاستباقي وقائد ملهم

كثير من الناس، وحتى من رجال المال والأعمال، رأوا حجم التعمير والبنية الأساسية من مجارٍ وطرق وخدمات في دبي، بما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للنهضة الحديثة والتوسع في تعمير الأراضي الجديدة في الصحراء، وما يكلف ذلك من مبالغ طائلة وجهود خارقة.

ولاحظنا توسع المدينة بشكل مضاعف، وإنشاء مدن جديدة، وازدادت رقعة الأراضي المعمورة، وتنوع المباني وتوزيع الكثافة السكانية على الأراضي الجديدة.

ولكن من يرَ بعين بصيرة وحاذقة، بعد اكتمال كثير من معالم اللوحة الجميلة لدبي، خصوصاً مع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي» وظهور معظم المدن الجديدة، والتخطيط المبدع المكتمل من جميع النواحي، يرَ الإبداع التخطيطي لهذه المدينة الجميلة.

فقليل من مدن العالم في عصرنا الحاضر، ترى فيها هذا التناسق المبدع، والابتعاد عن مركز المدينة بتناغم بديع، فيلاحظ وجود أكثر من مركز للمدينة، وهذا تنوع فريد من نوعه، ليس بالسهولة حدوثه في أي من المدن العالمية اليوم.

وكذلك التواصل بين المراكز بالطرق الحديثة للمواصلات، من مختلف وسائل النقل، وتوافر البنية الأساسية لمركز المدينة في جميعها، ما يوحي لك بأنك دائماً في أجمل بقعة في دبي، أينما كنت، في «الداون تاون بوليفارد إعمار»، «دبي مارينا»، «جي بي آر»، «لامير»، «سيتي ووك»، «السيف»، «دبي لاند»، «إعمار هيلز»، المدينة الرياضية، «أوتودروم».

والملاحظ توافر جميع الخدمات، من إسعاف ومستشفيات ومراكز تسوق، ومراكز رياضية وبنوك، في أي مركز للمدينة، بمعنى أنك لو كنت في أي مركز للمدينة تكاد تظن أنها المدينة كلها.

هذا التخطيط الاستثنائي المبدع قلما تجده في أي مكان آخر، وكل هذا لم يكن ليتم لولا الجهود الجبارة لمختلف دوائر حكومة دبي، من البلدية، إلى هيئة الكهرباء والمياه، وهيئة الطرق والمواصلات، والشرطة، والأراضي والأملاك، والصحة، والمطار.. إلخ.

فهناك رجال عملوا بإخلاص وتفانٍ للوصول إلى هذا المخطط الجميل، وبتوجيهات من القائد الملهم المبدع السابق لعصره، أطال الله عمره، فكل هذا الجد والاجتهاد نراه اليوم في هذه اللوحة الجميلة المسماة لوحة «إشراقة دبي».

فكل الشكر والتقدير والامتنان لمن عمل على هذا التخطيط العمراني الجميل من جميع دوائر حكومة دبي، وتحية إجلال وتقدير واحترام لراعي دبي الحديثة، على أفكاره النيرة الملهمة المبدعة، شيخنا وقائد سفينتا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكل التوفيق لولي عهده الأمين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعضيده سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد الاستثمارية»

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التخطيط الاستثنائي المبدع في مدينة دبي، قلما تجده في أي مكان آخر.