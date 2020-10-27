إدارة العقار مهنة متخصصة لها قوانينها

عندما نتكلم عن إدارة العقار، فنحن نتكلم عن مهنة متخصصة لها قوانين وممارسات خاصة بها، كونها نشاطاً مصنفاً ضمن قائمة النشاطات التي يتيح القانون ممارستها تحت مظلة القطاع العقاري، وهي مهنة مبتكرة أوجدها السعي نحو خلق المزيد من التنظيم للقطاع العقاري في دبي، لتعزيز جاذبيته، وتوسيع قائمة النشاطات به أمام الراغبين في العمل بهذا المجال، ومن لا يفهم حديثي هذا ما عليه إلا الدخول على موقع معهد دبي العقاري، وتصفح خدمة الدورات التأهيلية والشهادات المهنية التي يمنحها للمشتركين.

هنا أنا أشير مرة أخرى إلى استيلاء غير مشروع على حقوق مهنة أخرى من طرف بعض الوسطاء العقاريين، بعدما تجاوز هذا الأخير حدود مهنته للتعدي على مهن أخرى، كالاستشارات والخبرة، وكنا تطرقنا إلى بعض منها في موضوعات سابقة.

والآن أتى الدور على مهنة إدارة العقارات، لتصدمك تصرفات بعض الوسطاء في السوق، وانتهاجهم بعض الممارسات الخاطئة التي لا علاقة لها بالوصف الوظيفي والمهام التي تفرضها عليهم مهنة الوساطة العقارية، وإنما هي مهام متعلقة بمدير العقار ومكاتب إدارة العقارات، كالرسوم المتعلقة بمرافق العقار والصيانة، ومتابعة طلبات المستأجرين والشكاوى، وكل الأعمال الورقية نيابة عن مالك العقار، وغيرها من الخدمات التي تندرج تحت مظلة إدارة العقارات.

وفقاً لما تنص عليه القوانين الخاصة بالقطاع العقاري، لا يمكن لمكتب الوساطة العقارية أن يدرج مثل هذه الخدمات ضمن نشاطه، ما لم تتضمن رخصته مزاولة نشاط إدارة العقار بصفة قانونية، ولا يمكن لأي وسيط عقاري كشخص أن يتولى مهام مدير عقارات، فهو وسيط، ومهنته في السوق واضحة المعالم، والآخر مدير عقارات، ومهنته واضحة المعالم كذلك، ولكليهما حدود وظيفية لا يُسمح لهما بتجاوزها.

إن وظيفة الوسيط تقتصر على عملية الوساطة بين البائع والمشتري، وبشكل واضح أكثر، مهنتك تعني تقديم المنتج إلى المشتري بأفضل مواصفاته، وباحترافية تامة في ما يخص طريقة العرض والتقديم والتعامل مع كلا الطرفين، وحقك من هذه العملية هو العمولة المتفق عليها مع البائع والمشتري نظير جهدك وتعبك، ولو غصت في مهنتك هذه وبحثت في أسرارها لوجدتها عميقة بعمق حجم دورها في تنشيط القطاع العقاري والسوق، ويكفي أن تكتشف تلك الأسرار وتعمل جاهداً على تطويرها، والابتكار والإبداع في تقديم خدماتك كوسيط عقاري، وساعتها لن يكون لك مجال للتعدي على نشاطات ومهام الآخرين.. تذكر دائماً أن الإبداع أن تستكشف جوانب جديدة في مهنتك، وتعمل على تطويرها، لا أن تتعدّى على مهام مهنة أخرى.

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