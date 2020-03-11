عندما تحدّثت، في السابق، بأن قادة التقنية في العالم قرروا أن ينظروا إلى البيانات على أنها الأرض التي ينبت فيها التحوّل الرقمي وليس مجرّد نفط المستقبل، رغم أهمية الأمرين، أردت أن أقول إن البيانات ليست مجرد عنصر مكمل للخطط الاستراتيجية أو التشغيلية، لكنها دعامة لجاهزية أي مؤسسة للمستقبل، وما يتوقعه العالم منها في أداء دورها. وهو ما جعلنا في «دبي الذكية» نختار أن نحتفل باليوم العالمي للبيانات، الذي يصادف السابع من مارس بطريقة مختلفة بتوفير دليل سميناه «أدوات مشاركة البيانات»، والذي أدرنا عبره إتاحة أفضل طرق ومتطلبات مشاركة البيانات للجميع، في الوقت ذاته الذي نعمل فيه على فتح ومشاركة البيانات الحكومية في دبي.

وقد أتحنا دليل مشاركة البيانات عبر موقعنا الإلكتروني للجميع، حتى يكون نقطة بداية لأي فرد أو مؤسسة حكومية أو خاصة في الإمارات أو حول العالم، للانطلاق لعالم فرص فتح ومشاركة البيانات، وليتعرّفوا إلى الطريقة التي تضمن مشاركة البيانات بأمان، وتمكّنهم من تحقيق القيمة المثلى من بياناتهم، وأردنا عبر هذا الدليل أن نكون جزءاً من جهود دولة الإمارات في إثراء مشهد التحوّل الرقمي العالمي.

وأجبنا عبر أدوات مشاركة البيانات على احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين المحتملين، مثل: المبتكرين حول العالم الذين يبحثون عن أداة تُمكنهم من تحقيق أهدافهم، والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية كذلك. كما تخدم المتخصصين في البيانات الذين يرغبون بترقية إمكاناتهم، وتعتبر كذلك نافذة لأي جهة تعثّرت حتى الآن في تحقيق نموذج لمشاركة البيانات على نطاق واسع.

وهنا تحضرني مقولة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «للمستقبل أدوات جديدة، في مقدمتها البيانات التي تمثل اليوم عصب الثورة الصناعية الرابعة، والثروة الحقيقية للمستقبل». وهي الرؤية التي جعلتنا نأخذ على عاتقنا في «دبي الذكية» ألا نمضي منفردين في طريق الجاهزية لمستقبل قائم على البيانات، ولكن أن نأخذ بيد الجميع لأن تجارب المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض لابُد أن يشارك الجميع في بنائها.

عبر «لحظات البيانات»، هذا الأسبوع، أدعوكم لاستكشاف الدليل المتاح على موقع دبي الذكية الإلكتروني، حيث حرصنا على أن يشمل نماذج لمبادرات مشاركة بيانات عالمية، وهيكلية صناعة القرار لمشاركة البيانات، ومصادر إضافية لمن يرغب بالتعمق، وكيفية بدء مشروع مشاركة البيانات وأسس ذلك، وقائمة متطلبات مشروعات مشاركة البيانات وحتى نماذج لإدارة ورش عمل للفرق الراغبة في تطبيق مبادرة البيانات الخاصة بها بطريقة تفاعلية. وأتمنى لكم عالماً أكثر مشاركة للبيانات، وقرارات أذكى، بمناسبة يوم البيانات العالمي.

مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي

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البيانات ليست مجرد عنصر مكمل للخطط الاستراتيجية، لكنها دعامة لجاهزية أي مؤسسة للمستقبل.