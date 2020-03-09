ما قلّ وكفى

فوجئت بحجم الاهتمام من القراء الأكارم بمقال الأسبوع الماضي، عن أسلوب «المينيماليزم»، وقد جعلني ذلك أفكر وأبحث أكثر حول الموضوع، الذي أتوقع أن يكون سمة العصر في العقود المقبلة كرد فعل منطقي للإغراق في المادية، لكن بالإضافة إلى ذلك فتبسيط الحياة له الكثير من الجوانب المفيدة، مثل زيادة الإنتاجية وتقوية الأواصر الاجتماعية والعائلية، ببساطة لأن الزهد والاستغناء يولدان إحساساً إيجابياً لدى الإنسان، يدفعه لمزيد من الإنتاجية، ويمنحه شعوراً بالرضا والقناعة، وعدم التطلع إلى ما في يد الغير، بل ربما يصل الإنسان لدرجة من السمو والارتقاء تقترب من حالة التصوف.

- تبسيط الحياة يعني التخلص مما هو غير مهم، والتركيز فقط على ما يهمنا ولا يمكن الاستغناء عنه. - هناك الكثير من الكتب ومواقع الإنترنت باللغة الإنجليزية حول الموضوع، لكن لا يوجد الكثير من المحتوى باللغة العربية.

إن تبسيط الحياة يعني التخلص مما هو غير مهم، والتركيز فقط على ما يهمنا ولا يمكن الاستغناء عنه، ويندرج ذلك على كل شيء، فبداية بالطعام يكفي صنف أو اثنان على المائدة، وليس بالضرورة أكل اللحوم كل يوم، وبالنسبة للملابس فنمط حياة مؤسس «فيس بوك» هو نموذج رائع، فلا يشغل نفسه كثيراً بما سيرتديه، حيث اشتهر ببساطة مظهره، حتى إنه يقتني اللون نفسه لكل قمصانه، وبخلاف المقتنيات المادية فالأهم في تبسيط الحياة هو التخلص من «الكراكيب العاطفية»، وهي العلاقات التي تستنزف طاقتنا ودائماً في حالة شد وجذب، فإذا كنا في علاقات غير متوازنة وغير صحية مع بعض المعارف أو الأصدقاء فالأفضل إنهاء تلك العلاقة لأنها ستضر أكثر مما تفيد، فالخسارة هنا مكسب، وقد كتبت مقال عن «الكراكيب» هنا قبل أعوام عدة. قس على ذلك عدد الأصدقاء على الـ«فيس بوك» وبقية وسائل التواصل، فربما انشغالنا بمتابعة الكم الكبير من الأصدقاء المزيفين يلهينا عن الاهتمام بالأصدقاء الحقيقيين، الذين يحبوننا بالفعل ويبذلون الجهد لإسعادنا، بل ربما نسينا أقرب الناس إلينا من منطلق «الإلهاء غير المقصود»، لذلك توقفت كثيراً أمام حديث رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم، «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى»، فعلينا أن نحدد بدقة ووعي ما هو القليل الكافي لنا، ومن ثم التخلص من كل ما كثر وألهانا عن التركيز. أعتقد أن الأشياء التي لا يجب أن يقتصد الإنسان فيها هي علاقته بالمولى، عز وجل، والإكثار من الاستغفار وطاعة الله وعمل الخير، والتعلم هو من الأمور التي لا نهاية لها، ولابد أن يعتمده الإنسان منهاج حياة ويشجع من حوله على ذلك. الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الكتب ومواقع الإنترنت باللغة الإنجليزية حول الموضوع، لكن لا يوجد الكثير من المحتوى باللغة العربية، كما لا توجد ترجمة بعد لمصطلح Minimalism لذلك تسعدني معرفة تجاربكم وآرائكم حول أسلوب «تبسيط الحياة» وأوجه تطبيقه.

Alaa_Garad@

Garad@alaagarad.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه .