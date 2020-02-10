السؤال الصعب

هل تعرف ما قيمك الشخصية؟ ترى كم من الوقت ستحتاج إلى الإجابة عن هذا السؤال، يبدو السؤال مباشراً وسهلاً للبعض، بينما للكثيرين يحتاج إلى تفكيرٍ عميق لمعرفة منظومة القيم الشخصية التي يتبنونها، وفي كل الأحوال فمنظومة القيم موجودة بداخلنا ومتجذرة في أعماقنا، الجانب المفقود هو معرفتها والوعي بها، فما المقصود بمجموعة القيم الشخصية، وما فائدة معرفتها؟ وهل يمكن أن تتغير قيم الإنسان بتغير الظروف أو السن أو أي عوامل أخرى؟

- المغامرة في حد ذاتها هي قيمة لدى من يختار العمل الحر.

القيم الشخصية هي الأشياء الأكثر أهمية بالنسبة للشخص، وحتى نتعرف على طبيعة قيمنا يمكن ببساطة أن نسأل أنفسنا لماذا اتخذنا قراراً معيناً وفضلنا بديلاً ما على آخر، ما الدافع وراء ذلك؟ مثلاً هل تفضل العمل موظفاً أم يكون لك عملك الخاص؟ هناك أسباب لاختيار الوظيفة وأخرى لاختيار العمل الحر، وكلا الخيارين له مزاياه وعيوبه، فلماذا نتقبل عيوب أحد البدائل عن الآخر أو نفضل مزايا أحد البدائل عن الآخر؟ البعض يختار الوظيفة لأنها تدر دخلاً ثابتاً ولا تحمل معها الكثير من المشكلات أو التقلبات، فهي تعني الاستقرار، وبالتالي فالاستقرار هو القيمة المهمة هنا، أما العمل الحر فينطوي على المخاطر وتقلبات السوق، وبالتالي فالمغامرة في حد ذاتها هي قيمة لدى من يختار العمل الحر. أو قد تكون الحرية، فصاحب العمل الحر يمكنه أن يقرّر عدد ساعات عمله وكيفية قضائها، أو يختار مع من يتعامل أو يتشارك بخلاف الوظيفة. البعض قد يرفض وظيفة كبيرة أو فرصة ممتازة لأنها سوف تبعده عن أسرته وبالتالي فالأسرة عنده هي القيمة الأهم، والبعض قد يختار الفرصة لأنها تدر دخلاً وتحقق وجاهة اجتماعية، وبالتالي فصورته لدى المجتمع ووضعه المالي هما القيمة الأهم.

يوجد عدد لا حصر له من القيم مثل الأمانة، النزاهة، راحة البال، الوجاهة الاجتماعية، الحب، المال، الأسرة، المغامرة، التميّز، العطاء، الاحترام، الشهرة، الفضول، الإيثار، النجاح، الطموح، الاستقرار والقائمة طويلة، وحتى يسهل التعرف على القيم يمكن ببساطة أن تكتب أهم 10 قيم بالنسبة لك، ومن ثم تتأمل كل واحدة وتقارنها بأخرى لترى أيهما الأكثر أهمية لك، ثم تضعها على رأس القائمة، حتى ترتب قيمك من حيث الأولوية. من المهم جداً أن نعرف قيمنا لأنها بمثابة الفلتر الذي تمر عليه القرارات التي نتخذها، ولكي نتجنب العيش في معاناة فلابد أن تتوافق القرارات التي نتخذها مع القيم التي نتبناها، هل تتغير القيم؟ نعم يمكن أن تتغير عندما يمر الإنسان بتجربةٍ عميقة وكبيرة تؤثر في وجدانه بشكلٍ جوهري.

Alaa_Garad@

Garad@alaagarad.com

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