ماكرون يدفع فرنسا بشكل مبدئي نحو تشريع القتل الرحيم

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم الاثنين، إنه يسعى لتقديم "نموذج فرنسي لإنهاء الحياة"، وذلك ردا على تصويت مجلس المواطنين الأخير لتأييد إضفاء الشرعية على القتل الرحيم.

يُشار إلى أن القتل الرحيم ، أو القتل بمساعدة ، هو تعمد إنهاء حياة شخص ما لإنهاء آلامه ومعاناته ، تحت إشراف طبي. وتخضع هذه القضية الحساسة إلى قوانين مختلفة في جميع أنحاء العالم.

ودعا ماكرون الحكومة والمشرعين من مختلف المجموعات البرلمانية إلى وضع اقتراح لترتيبات إنهاء الجياة. و لم يقدم أي التزامات محددة ولم يوضح مقصده من قضية القتل الرحيم المثيرة للجدل.

وسيكون ما يتوصل إليه مجلس المواطنين من نتائج بمثابة نقطة انطلاق للمناقشات.

ويحظر القانون الفرنسي المساعدة بشكل مؤثر في وفاة شخص ما بإعطائه عقار مميت، على سبيل المثال. ومع ذلك، تسمح القوانين بالقتل الرحيم السلبي، عن طريق إيقاف تشغيل الأجهزة والقتل الرحيم غير المباشر، حيث يتم إعطاء الادوية القوية التى تخفف من الالم والتى لها آثار جانبية تؤدي إلى تسريع الموت.

ووفقا لبيان نشره مجلس الأخلاقيات الفرنسي ، فإن القتل الرحيم النشط أمر يمكن أن يتصور أخلاقيا في ظل شروط صارمة معينة.