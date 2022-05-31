يسرق 70 جنيهاً من تسعينية.. ثم قتلها واعتدى على جثتها!!

المصدر: مروة سليم - دبي

أصدرت محكمة مصرية حكماً بالإعدام بحق متهم أقدم على قتل إمرأة عجوز في العقد التاسع من عمرها تسكن بمفردها في منطقة المعادي بالقاهرة، وذلك بعد أن سرق منها مبلغا ماليا ضئيلاً كان بحوزتها قدره 70 جنيها، ولم يكتف بذلك فقط بل اعتدى جنسياً عليها بعد قتلها، وذلك كما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المتهم الذي يعمل في كراج لتصليح السيارات ارتكب جريمته في شهر يناير العام الماضي.

واكتشف الأمن وقوع الجريمة اثر ابلاغ أهل الضحية عندما ذهبوا إلى زيارتها وحاولوا طرق الباب لكنها لم تفتح، ما دعاهم إلى القفز من النافذة حيث أنها كانت تسكن في دور أرضي، ليفاجئوا بها ملقاة على وجهها بلا حركة فتعالت أصواتهم في الصراخ حتى سمعهم الجيران، وبعدها أبلغوا الشرطة التي حضرت وفرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الواقعة.

وحضرت النيابة العامة لمناظرة الجثة وسؤال أهلية المجني عليها عن وجود عداوة بينها وبين أي شخص والذين أجابوا بالنفي، مؤكدين أنها تسعى لكسب قوت يومها من خلال بيع الأعلاف، فجرى مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، والتي كشفت هوية القاتل الذي كان يرتدي قبعة على رأسه ليخفي وجهه من الكاميرات.

لكن قوات الأمن تمكنت من تحديد هويته وتم القبض عليه من داخل ورشة النجارة المملوكة لوالده.

وحاول المتهم مقاومة رجال الشرطة والهرب منهم، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، واستمعت النيابة العامة لأقواله التي أدلي فيها باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه للواقعة، وبدأ في السرد قائلاً إنه يمر بأزمة مالية جعلته يحتاج إلى الأموال للخروج والتنزه مع أصدقائه وشراء بعض المواد المخدرة التي يتناولها قائلاً "السيجارة بجيبها بـ25 جنيه، ويوميتي 80 جنيه ولازم أصرف على البيت وأساعد والدي علشان عندي 3 أخوات غيري"، مؤكدا أنه فكّر في كيفية التحصل على أموال فلم يجد أمامه سبيلاً سوى المجني عليها، التي يذهب إليها يوميا لشراء الأعلاف للطيور التي كانت والدته تقوم على تربيتها.