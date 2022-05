8 أنواع أطعمة تساعد في إنقاص الوزن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح موقع "Eat This, Not That" أن هناك بعض الأطعمة التي تشعرك بالامتلاء والشبع وفي نفس الوقت لا تحتوي على سعرات كبيرة، مما تفقد الوزن.. وهي كالتالي..

الافوكادو

من المعروف أن الأفوكادو يزيد من الإحساس بالشبع والامتلاء، لأنه غني بالألياف ما يزيد من معدل الأيض، وهو حل لفقدان الوزن بسهولة، وله مذاق لذيذ الجميع يحبه، وقد يتم تناوله كعصير أو إضافته على السلطة، كما أنه يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة مفيدة لصحة القلب، ويحتوي عل فيتامين هـ.

البقوليات

مما لا شك فيه أن البقوليات مثل العدس والفول والحمص الجافة تكون غنية بالبروتينات والفيتامين والألياف الغذائية، ما يجعلها قادرة على تقليل الوزن ويمكن أن تستبدل البروتين النباتي بديلاً جيد للبروتين الحيواني.



الكرز

الكرز يعتبر منخفض السعرات الحرارية، ويحتوى كوب واحد منه على أقل من 100 سعر حراري، وهو غني بالفيتامينات ويساعد على عملية التمثيل الغذائي، مما يجعله يحارب الدهون ويساعد على فقد الوزن.



الكركم

الكركم الجميع يعرفه وهو من أشهر البهارات التي لها تأثير وقائي، وأنه يساعد في فقدان الوزن، وتقليل من نسبة الدهون بالجسم، بشكل كبير، بإضافته على الأطعمة المختلفة.

زبدة الفول السودانى واللوز

كل من الفول السوداني واللوز يقللان من حدوث متلازمة التمثيل الغذائي، وهى سبب رئيسي للسمنة، وزبدة الفول السوداني تزيد من الإحساس بالشبع، لدى الشخص الذى يريد أن يقلل من وزنه، ويكفي معلقتين خلال اليوم، يمكن إضافتهما على الشوفان في الأفطار.

الفلفل الحار

أن الفلفل الحار متعارف عليه أن يزيد من سرعة الحرق لدى من يريد أن يقلل من وزنه، لأنه يحتوى على مادة تسد الشهية مما يقلل من تناول السعرات الحرارية، ويقلل دهون المعدة.

البطيخ

البطيخ يفضله الجميع في فصل الصيف لطعمه الحلو ولأنه يرطب بشكل كبير، والكوب الواحد من البطيخ يحتوى على 46 سعر حرارى فقط، وبرغم السكر مرتفع إلا أنه طبيعي، ويحتوى على حمض أميني، يزيد من تدفق الدم، ويقلل من الإحساس بالتعب.

الفلفل الأحمر الحلو

يحتوي الفلفل الأحمر على فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة الذي يقلل من الشعور بالتوتر والقلق، لأن أذا كان لديك قلق يستزيد من الكورتيزون، ما يؤدي إلى تخزين الدهون بالجسم.