زوج في دعوى نشوز: "بتحطلي برشام منوم علشان تخرج"!

المصدر: مروة سليم - دبي

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بسبب تصرفاتها الغريبة على حد قوله لصحيفة "الوطن" المصرية، حيث حكى تفاصيل زيجته التي استمرت 6 أشهر فقط، قائلا إنه تزوج منها بعد أن رأتها العائلة مناسبة له، وبعد اللقاء الأول حددت العائلة ميعاد للخطبة دون الأخذ برأيه، وتمت الخطبة، ولاحظ خلال تجهيزات شقة الزوجية وحفل الزفاف أنها مبذرة ولا تراعي ظروف الآخرين، وظهرت أنانيتها في أكثر من موقف، وعندما تحدث مع عائلتها اعتقدوا أنه يريد فسخ الخطبة، ووقتها مانعته عائلته، وتدخلوا حتى يصلحوا الموقف.

وبعد إتمام الزيجة صدم بتصرفاتها وبطريقتها، وحاول أن يتعامل معها بأسلوب لطيف لكنها اعتقدت أنه ضعيف الشخصية وبدأت بالتعامل معه على أساس أنها المسيطرة والكلمة كلمتها، وعندما عاملها بطريقة شديده تركت المنزل وغضبت، وبدأت الشجارات بينهما على كل شيء، مما جعلته يكره أن يجلس في المنزل، بسبب افتعالها لأي شجار، وجلوسها تبكي طوال اليوم، حسب حديث الزوج.

وخلال حديثة أشار الزوج إلى أنها ليست متفرغة للمنزل ورعايته، وأنها طوال الليل والنهار تجلس على سلم العقار مع جارتها، التي تعرفت عليها منذ زواجهما، وأنه لا يراها ولا تهتم به ولا تراعي ظروفه، وتطلب الطعام من الخارج، ومسرفة رغم أنها تعرف أن راتبه يكفي الأساسيات، فتحدث معها أكثر من مرة بهدوء وحاول إقناعها بأن ميزانيته لا تكفي مصروفاتها، وأنها عليها أن تترك الجلوس مع الجيران طوال النهار، وتتفرغ للمنزل وتحضر الطعام حتى توفر له بعض المصروفات ليدخرها أمانًا لمستقبلهم.

وعن سبب دعوى النشوز، قال: "زعقتلها أكتر من مرة على قعدة الستات دي، وأنها تهتم بالبيت، وتبطل تتسوق معاهم عشان بيخلوها تصرف زيادة، وبعد فترة منعت تقعد معاهم وافتكرت أنها سمعت الكلام، وبعد فترة بقيت أنام كتير بعد ما أرجع من الشغل لدرجة إني شكيت إني تعبان وروحت كشفت، والدكتور قالي ده تأثير البرشام المنوم اللي باخده، فاستغربت وبعد فترة بقيت الأحظ طعم الأكل متغير، ولما راقبتها لقيتها بتحطلي منوم في الكل".

وأنهي الزوج حديثة بأنه عندما علم ضربها وطردها لمنزل والديها واشتكى لهم، وتوجه لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقام ضدها دعوى نشوز.