ماذا يحدث في جسمك عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوصت المؤسسة الأميركية للنوم بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك"، بعدد ساعات معينة للنوم حسب الفئة العمرية كالتالي:

-البالغين أكبر من 65 سنة يحتاجون من 7 إلى 8 ساعات من النوم.

البالغون من 26 إلى 64 سنة: من 7 إلى 9 ساعات.

الشباب ، من 18 إلى 25 سنة: من 7 إلى 9 ساعات.

المراهقون ، من 14 إلى 17 سنة: من 8 إلى 10 ساعات.

الأطفال في سن المدرسة ، من 6 إلى 13 سنة: من 9 إلى 11 ساعة.

أطفال ما قبل المدرسة ، من 3 إلى 5 سنوات: من 10 إلى 13 ساعة.

الأطفال الصغار ، من سنة إلى سنتين: من 11 إلى 14 ساعة.

الرضع ، من 4 إلى 11 شهرًا: من 12 إلى 15 ساعة.

حديثو الولادة ، من 0 إلى 3 أشهر: من 14 إلى 17 ساعة.

وجد الأطباء أيضا دليلا على أن العوامل الجينية والسلوكية والبيئية تساعد في تحديد مقدار النوم الذي تحتاجه للحصول على أفضل صحتك وأدائك اليومي.

وينصح الدكتور دريروب بأن النوم سبع ساعات على الأقل هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتحسين صحتك.

إن قصر وقت النوم له تأثير سلبي على صحتك من نواحٍ عديدة:

يمكن أن تشمل المشاكل قصيرة المدى ما يلي:

-قلة اليقظة حتى أن تفويت أقل من 1.5 ساعة من النوم يمكن أن يكون لها تأثير على شعورك.

-نعاس مفرط أثناء النهار يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس والتعب الشديد أثناء النهار.

-ضعف الذاكرة. يمكن أن تؤثر قلة النوم على قدرتك على التفكير والتذكر ومعالجة المعلومات.

-يمكن أن يجعلك تشعر بتقلب المزاج ويمكن أن تصبح أكثر عرضة للصراعات مع الآخرين.

- قد تقل احتمالية مشاركتك في الأنشطة اليومية العادية أو ممارسة الرياضة.

-احتمالية أكبر لوقوع حوادث السيارات. تتسبب القيادة في حالة نعسان في حدوث آلاف الحوادث والإصابات والوفيات كل عام.

-إذا واصلت العمل دون نوم كافٍ ، فقد ترى المزيد من المشاكل الصحية الخطيرة وطويلة الأمد. بعض أخطر المشاكل المحتملة المرتبطة بالحرمان المزمن من النوم هي ارتفاع ضغط الدم والسكري والنوبات القلبية وفشل القلب أو السكتة الدماغية.

تشمل المشاكل المحتملة الأخرى السمنة والاكتئاب وانخفاض وظائف الجهاز المناعي.

يمكن أن يؤثر الحرمان المزمن من النوم على مظهرك بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة والهالات السوداء تحت عينيك.

هناك أيضا صلة بين قلة النوم وزيادة كمية هرمون التوتر الكورتيزول في جسمك يمكن للكورتيزول تكسير الكولاجين ، وهو البروتين الذي يحافظ على نعومة البشرة.