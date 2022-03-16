هل وجبات إنقاص الوزن الغذائية السائلة خطرة؟

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح خبير التغذية سيغن سفانفيلدت أن الأنظمة الغذائية الذي يتبعها البعض لانقاص وزنهم والتي تعتمد على تناول السوائل فقط لا تعتبر خطر فقط لكنها قد تكون أيضا غير فعالة.

وقال سفانفيلدت إن الهدف من الأنظمة الغذائية هو تقليل السعرات الحرارية مع الحصول على الكثير من العناصر الغذائية في نفس الوقت، ولكن هذا ليس ممكنا دائما. وبالطبع، إذا كنت تتناول طعاما أقل، فإنك ستستهلك سعرات حرارية أقل وستفقد الوزن.

ومع ذلك، فإن النتائج ستستمر فقط طالما أنك تحافظ على النظام الغذائي السائل، وستكتسب الوزن الذي فقدته عند تناول الطعام الصلب مرة أخرى.

وأضاف إذا كان لديك القدرة على تناول الطعام، فيجب أن يكون الشيء الأول الذي يجب عليك فعله للحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية والطاقة خلال اليوم. وعند اتباع نظام غذائي سائل، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من الطاقة والعناصر الغذائية من نظامك الغذائي اليومي. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن مجموعة متنوعة من الأطعمة والعناصر الغذائية من النظام الغذائي السائل ليست متنوعة كما قد تكون إذا كنت تتناول الأطعمة.

وأكد خبير التغذي أن فقدان العناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سيئة مثل التعب والدوخة وتساقط الشعر وحصى المرارة وتلف القلب والإمساك.

وقد تعتقد أن اتباع نظام غذائي سائل لمدة أسبوع سيساعدك على "التخلص من السموم" بعد تناول الطعام غير الصحي أو شرب الكحول، ولكن ليست هناك حاجة إلى "التخلص من السموم" في المقام الأول.

ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن البشر لديهم أعضاء تعمل بشكل مثالي (الكلى والكبد) والتي تنظف أجسامنا من السموم كل يوم. ومفتاح الصحة هو بالأحرى تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع يتماشى مع متطلبات الطاقة الخاصة بك.