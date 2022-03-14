تعرف إلى الحد الأقصى لتناول القهوة يومياً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت استشارية تغذية أن ​​تناول القهوة باعتدال يقلل من مخاطر الوفاة لأسباب رئيسية مثل أمراض القلب، خاصة لدى النساء.

وذكرت استشارية تغذية ومديرة CityDietitians، صوفي ميدلين، كما ذكرت "آر تي بالعربي" نقلا عن اكسبريس"، أنه على الرغم من أن تناول القهوة له مخاطر عندما يتم استهلاكها بشكل مفرط، إلا أن تناولها باعتدال يقلل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر وباركنسون، مؤكدة أن تناول القهوة أيضا بشكل إيجابي يؤثر في مستويات الطاقة، ما يمنحنا طاقة قبل التمرين".

وقالت ميدلين: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق والذعر، يمكن أن يؤدي تناول الكافيين المتوسط ​​إلى المرتفع إلى تفاقم الأعراض الموجودة، أما المجموعة الأخرى المعرضة للخطر هي النساء الحوامل حيث ربط تناول كميات كبيرة من الكافيين بمضاعفات مثل انخفاض الوزن عند الولادة. والاستهلاك المفرط للقهوة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أنماط نومنا ويجعل من الصعب علينا ليس فقط أن نغفو بل نحافظ على جودة عالية من النوم طوال الليل".

وأضافت أن الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصى بها من الكافيين 300-400 مغم، حيث أن متوسط ​​كوب القهوة يحتوي على ما بين 80-100 مغم من الكافيين، وهذا يعني أن حوالي ثلاثة إلى أربعة فناجين من القهوة في اليوم هو الحد الأقصى ضمن الحد الآمن.

لكن ميدلين حذرت: "يمكنك أيضا تناول الكافيين من مصادر أخرى قد لا تكون على دراية بها، مثل الشوكولاتة والمشروبات المحلاة بالسكر. وبشكل عام، ربط تناول ما يزيد عن 600 ملغ بآثار صحية سلبية مثل ارتفاع ضغط الدم والأرق والتهيج".

وقالت ميدلين إذا شعرت أنك تشرب الكثير من القهوة، فقد تكون عانيت من أعراض مثل الصداع والتهيج وآلام الصدر وصعوبة النوم. وكل شخص مختلف، وقد تجد أنه حتى الكميات المنخفضة من القهوة التي تحتوي على الكافيين يمكن أن تعطيك مثل هذه الأعراض، أو قد تكون قادرا على تحمل كمية أكبر.

وإذا كنت ترغب في تقليل تناول القهوة، فمن الأفضل أن تفعل ذلك ببطء وعلى مراحل. ويمكنك اختيار القهوة منزوعة الكافيين في كثير من الأحيان، أو استبدال القهوة بمشروب آخر منخفض الكافيين، أو تجنب شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم.

وبالنسبة لمعظمنا، فإن شرب القهوة في الصباح حتى منتصف الظهيرة سيكون له أقوى التأثيرات المقصودة مثل اليقظة، وهذا لأن دورات هرمون الكورتيزول تصل إلى ذروتها وتنخفض في أوقات معينة من اليوم، ويُعتقد أنه من الأفضل شرب القهوة عندما تكون مستويات الكورتيزول لديك منخفضة.

وأوضحت ميدلين أن القهوة المخمرة الساخنة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من القهوة الباردة، كما أنها تحتوي على نسبة أقل من الكافيين في المتوسط. والقهوة منزوعة الكافيين هي خيار شائع أيضا، فهي تقدم فوائد صحية متشابهة جدا على الرغم من أنها تحتوي عادة على كميات ضئيلة من الكافيين.