مصرية تقتل شاباً قبل زفافه!!

المصدر: مروة سليم - دبي

أقدمت ربة منزل على قتل شاباً قبل أيام من حفل زفافه، في مركز ببا بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الجانية قامت بقتل الشاب عقب تهديد لها بصور ومحادثات هاتفية بينهما، حيث استدرجته لمنطقة زراعية وأقدمت على طعنه عدة طعنات بأماكن متفرقة من الجسم بينها طعنات بمنطقة حساسة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على قتل المجني عليه انتقاما منه لابتزازها، خشية افتضاح أمرها عقب تهديد المجني عليه لها بصور ومحادثات هاتفية بينهما،



وكانت الشرطة قد عثرت على جثة المجني عليه قبل يومين ملقاة داخل الأراضي الزراعية، وبه طعنات متفرقة بالجسم، منها الرقبة والصدر والظهر وأماكن حساسة في جسمه.



وتم معاينة الجثة في مكان الحادث، واستجواب عدد من الشهود، وتبين من التحريات أن المجني عليه كان يستعد لعقد قرانه وحفل زفافه خلال أيام، بعد سنوات من عمله في إحدى الدول العربية.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن وراء الواقعة ربة منزل، وأنها كانت ترتبط بالمجني عليه عبر الهاتف والإنترنت، وكانا دائمي التواصل والمحادثات، وفي الفترة الأخيرة حاول المجني عليه ابتزازها بصور ومحادثات لها، من أجل إقامة علاقة محرمة معه، إلا انها استدرجته إلى قطعة أرض زراعية وباغتته بضربه بآلة حادة "سكين" كانت معها، في مناطق حساسة في جسمه والرقبة والصدر، وفرت هاربة، قبل أن تتمكن قوات الشرطة من ضبطها.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.