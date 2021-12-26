يغلف منزله بالكامل بورق هدايا.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

قرر بريطاني الإحتفال بـ"الكريسماس" بطريقة مختلفة، حيث قام بشراء ورق تغليف هدايا يجمع بين اللونين الأحمر والأبيض وغطى به منزله بالكامل في محاولة منه للاحتفال بطريقة مختلفة بعيد الميلاد هذا العام، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن توم هوكر الي يعيش في مدينة برايتون بإنجلترا قام بلف كل منزله من الأرضية إلى الجدران بالإضافة إلى اثاث المنزل بأجهزته الكهربائية بورق الهدايا الذي يجمع بين اللونين الأحمر والأبيض حتى لم يبقى أثر ظاهر لطلاء الجدران أو الأرضية، لكن ذلك لم يكلفه سوى 20 جنيها إسترلينيا.

ولسوء حظ توم لم يستطيع الاحتفال بالورق لفترة طويلة من الوقت حيث بدأ الورق الملون في التصدع، بعد فترة قليلة من الوقت، كما صعب عليه أن يعيد تغليف غرفتي المعيشة والمطبخ مرة أخرى، حيث قال كما ذكرت "ديلي ميل"، " لقد رأيت ورق تغليف معروضا للبيع في المتجر، لذلك اشتريت ورق بقيمة 20 جنيها إسترلينيا وغلفت به غرفة المعيشة، وكان من المفترض أن تكون الجدران ووحدات المطبخ فقط مغلفة، لكن أكملت تغليف الجدران فوق الأريكة والصناديق والتلفزيون وحتى الغلاية وكنت سأحب أن أتركه لفترة أطول ، لكنني قمت بلف الثلاجة والميكروويف والتلفزيون والغلاية بطريقة خاطئة، لذلك كان من المحزن أن يتصدع الورق".