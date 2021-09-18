تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

نجح باحثون في معهد أبحاث بيولوجيا حيوانات المزرعة (FBN) بألمانيا وجامعة أوكلاند من تدريب الأبقار على استخدام دورات المياه، وذلك كما ذكرت مجلة "كوزموس" العلمية.

وأضافت الصحيفة أن الباحثون نجحوا في ذلك على أمل أن يساعد في الحد من تلوث المياه وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حيث أنه في المزارع، ترعى الأبقار بحرية، ولكن هذا يعني أيضا أنها تتبرز وتتبول بحرية أيضًا، وهذا ما يلوث هذه النفايات التربة والمجاري المائية.

من ناحية أخرى، يؤدي الاحتفاظ بالأبقار في الحظائر إلى تجمع فضلاتها، ويؤدي هذا إلى إطلاق الأمونيا، التي تتسرب إلى التربة حيث تحولها الميكروبات إلى أكسيد النيتروز - وهو ثالث أكثر غازات الاحتباس الحراري تأثيراً بعد الميثان وثاني أكسيد الكربون.

وعمل الباحثان في جامعة أوكلاند ليندساي ماتيوز ودوجلاس إليف، على تدريب 16 من العجول في مزرعة يديرها معهد أبحاث بيولوجيا المزارع في ألمانيا.

وبعد نهاية 15 يوما من التدريب، كان ثلاثة أرباع الحيوانات يقوم بثلاثة أرباع عمليات استخدام دورات المياه.