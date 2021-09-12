السعودية.. مكتبة عامة تقتني أنفس المخطوطات الطبية الإسلامية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اقتنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في السعودية، واحدة من أندر المخطوطات العالمية لأول كتاب يصور تركيب جسم الإنسان من الداخل ويرسمه ويشرّحه.

وبحسب وسائل اعلام سعودية فإن الكتاب يحمل عنوان: "تشريح بدن الإنسان" وهو من تأليف منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إلياس الكشميري.

ويعود تاريخ هذا الكتاب إلى الفترة بين عامي 782-793 هجرية.

ويعد واحدا من أهم وأنفس المخطوطات الطبية الإسلامية، حيث سبق به صاحب التشريح الحديث الطبيب البلجيكي أندرياس فيزاليوس، وكذلك الرسام الإيطالي المعروف ليوناردو دافنشي.

ويضم الكتاب رسومات للعضلات، والعظام، والأوعية الدموية مثلما تصورها الأطباء في ذلك الوقت.

ويوضح الرسم أن القلب يقع في أعلى ومقدمة الأعضاء، بينما توجد الرئتان أسفل القلب في منتصف الجسم. ويظهر رسم المعدة على أنها تركيب صغير على يمين الجسم.

يذكر أن الطبيب منصور بن محمد بن إلياس، ينحدر من نسل طويل من الأطباء والمفكرين، وهو طبيب مسلم، من أهل شيراز تربى في عائلة تعني بالعلم، وكان قد أهدى بعض كتاباته لأمراء فارس.